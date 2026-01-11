럭셔리호텔·승마·골프까지…롯데百, VIP '에비뉴엘' 혜택 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

희소성과 경험 가치에 초점 맞춰

2027년 우수고객 선정에 롯데백화점몰 실적 반영

온·오프라인 통합 쇼핑 경험 제공

롯데백화점은 VIP 고객 프로그램인 '에비뉴엘(AVENUEL)'을 희소성과 경험 가치에 집중해 고도화하고, 최상위 고객을 위한 차별화 전략에 속도를 낸다고 11일 밝혔다.

국내 럭셔리 리조트 '빌라 쏘메'. 롯데백화점 제공

에비뉴엘은 롯데백화점의 VIP 고객을 대상으로 한 우수고객 프로그램이다. 차별화된 쇼핑 혜택과 함께 문화·미식·라이프스타일 전반을 아우르는 경험형 콘텐츠를 지속적으로 선보였다. 올해부터는 고객 선호도가 높은 경험형 혜택을 강화하고, 우수고객 프로그램을 한 단계 진화시킨다는 계획이다.

우선 에비뉴엘 고객이 포인트를 통해 이용하던 기존 '에비뉴엘 포인트' 제도를 올해부터 '에비뉴엘 큐레이션'으로 새롭게 개편하고 서비스를 콘텐츠 중심으로 고도화한다. 에비뉴엘 큐레이션은 ▲스테이(STAY) ▲퀴진(CUISINE) ▲라이프(LIFE) ▲웰니스(WELLNESS) ▲스토어(STORE) ▲채리티(CHARITY) 등 총 6개 카테고리로 구성돼 있다.

에비뉴엘 고객은 등급별로 차등 지급되는 포인트를 활용해 국내외 럭셔리 호텔, 파인다이닝, 골프·레저, 쇼핑 등 다양한 하이엔드 콘텐츠를 이용할 수 있다.

특히 고객 반응이 높았던 여행과 미식 분야를 중심으로 콘텐츠를 강화했다. '스테이' 카테고리에서는 기존에 제공해온 럭셔리 호텔 혜택을 확대해 '불가리 호텔', '카펠라 리조트', '아야나 리조트', '울릉도 빌라쏘메' 등 국내외 글로벌 럭셔리 5성급 호텔·리조트 이용 혜택을 강화하고, 고객 취향에 맞춘 해외여행 패키지 이용 혜택도 새롭게 추가했다.

'퀴진' 카테고리에서는 지난해 '강민철 레스토랑' '레스토랑 알렌' 등 미슐랭 스타 레스토랑과의 제휴를 확대한 데 이어, 한식 파인다이닝 '기와강' 이용 혜택을 추가했다. 또 세계 3대 와인 품평회 중 하나인 CMB 수상 와인만을 블라인드 테이스팅으로 경험할 수 있는 아시아 최초 프리미엄 소셜 와인 베뉴 'CMB 와인 익스피리언스'와의 제휴도 새롭게 선보인다.

세계 100대 명문 승마 아카데미 '스티븐 승마 클럽'. 롯데백화점 제공

이와 함께 롯데백화점은 기존에 운영해온 경험형 프로그램도 다양하게 확장한다. 세계 100대 명문 승마 아카데미로 손꼽히는 '스티븐 승마 클럽'과 연계한 프라이빗 클래스와 한국남자프로골프투어(KPGA) 박경준 프로의 원포인트 레슨 등 럭셔리 골프 프로그램을 새롭게 마련했다. 이 밖에도 프라이빗 다도 및 명상 체험이 가능한 웰니스 프로그램과 남성 고객을 위한 프리미엄 바버샵 등 차별화된 콘텐츠를 강화했다.

에비뉴엘 고객의 포인트 사용 비중이 가장 높은 스토어(STORE) 카테고리에서는 에비뉴엘 고객 전용 기프트 상품을 전년 대비 30% 확대해 쇼핑 혜택 역시 한층 강화했다.

최상위 등급인 에비뉴엘 블랙 고객을 위한 서비스도 고도화한다. 지난해 고객 맞춤형 요소를 더한 스페셜 기프트로 긍정적인 반응을 얻은 데 이어, 올해는 전문 아티스트가 참여해 캘리그라피와 고객의 월별 탄생화를 핸드 드로잉으로 담아낸 맞춤형 기프트를 준비했다. 이와 함께 만찬과 공연이 어우러진 '마티네 & 수아레' 문화 초대 혜택을 새롭게 마련하고, 기존에 제공하던 골드바는 '블랙 777' 엠블럼을 새긴 골드카드 형태로 디자인을 변경해 증정한다.

박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 "그동안 에비뉴엘을 통해 축적해온 VIP 고객 경험을 바탕으로, 롯데백화점에서만 경험할 수 있는 최상위 수준의 경험형 혜택을 지속적으로 확장해 나갈 것"이라며 "단순한 쇼핑을 넘어, VIP 고객의 라이프스타일 전반을 아우르는 깊이 있는 경험과 만족을 제공하겠다"고 말했다.





한편, 롯데백화점은 2027년 우수고객 선정 기준에 온라인 채널인 '롯데백화점몰' 실적을 새롭게 반영한다. 해당 기준은 에비뉴엘 그린 등급까지 적용되며, 롯데백화점몰 구매 실적의 50%를 최대 1000만원 한도 내에서 인정한다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

