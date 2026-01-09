연천군, ‘경기 생활쏙(SOC)’ 범군민 추진위원회 발대식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연천군, ‘경기 생활쏙(SOC) 환원사업’ 공모

선정 위한 범군민 추진위원회 발대식 개최

경기도 개발이익 환원사업 유치 총력

도민환원기금 활용한 지역 균형발전 기대

경기 연천군은 9일 연천군청에서 '경기 생활쏙(SOC) 환원사업' 오디션 공모 선정을 위한 연천군 범군민 추진위원회 발대식을 개최했다.

연천군이 9일 연천군청에서 '경기 생활쏙(SOC) 환원사업' 오디션 공모 선정을 위한 연천군 범군민 추진위원회 발대식을 개최하고 있다. 연천군 제공

AD

이번 발대식은 경기도 개발이익 도민환원기금을 활용한 생활밀착형 사회기반시설(SOC) 복합화 사업 공모에 체계적으로 대응하기 위해 마련됐다. 특히 지역 주민의 다양한 의견을 수렴하고 범군민 공감대를 형성함으로써, 공모 선정에 대한 연천군의 의지를 대내외에 공식적으로 표명하기 위해 추진됐다.

이날 행사에는 연천군자원봉사센터장 지영철 공동대표위원과 대한노인회 연천군지회장 정남훈 공동대표위원을 비롯해, 사무국장을 맡은 바르게살기운동 연천군협의회장 김경식 회장, 임달수 연천군이장협의회장 등 총 24개 사회단체 대표자들이 참석했다.

지영철 공동대표위원은 인사말을 통해 "경기 생활쏙(SOC) 환원사업은 지역 주민의 삶과 가장 밀접한 생활 인프라를 확충하는 중요한 정책"이라며 "생활SOC가 상대적으로 부족한 접경지역이자 인구감소지역인 연천군에 반드시 필요한 사업인 만큼, 범군민이 뜻을 모아 공모 선정에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

정남훈 공동대표위원 역시 "이번 범군민 추진위원회는 단순한 유치 활동을 넘어 주민 수요와 의견을 정책에 반영하는 주민참여 체계의 출발점"이라며 "지역 사회단체들이 중심이 되어 공감대를 넓히고 적극적인 홍보 활동을 전개하겠다"고 말했다.

연천군 관계자는 "경기 생활쏙(SOC) 환원사업은 경기도 개발이익을 군민의 삶으로 되돌리는 상징적인 사업"이라며 "그동안 접경지역으로서 특별한 희생을 감내해 온 연천군민의 정주 여건을 개선하고 농어촌 기본소득과 연계해 인구감소지역에서 인구증가지역으로 도약하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.

이날 발대식에서는 범군민 추진위원회의 출범을 공식 선언하고, 공모 선정을 위한 단체별 협력 의지를 담은 결의문 채택과 함께 향후 발대식 및 기자회견, 현수막 게시 등 공동 홍보 활동을 추진하기로 뜻을 모았다.

범군민 추진위원회 관계자는 "이번 공모는 연천군의 미래 생활 인프라를 좌우할 중요한 기회"라며 "1월 14일 예정된 경기도 기자회견을 비롯해 지속적인 주민 참여와 홍보 활동을 통해 연천군의 필요성과 당위성을 적극 알리겠다"고 전했다.





AD

한편, 연천군은 범군민 추진위원회 구성과 발대식을 시작으로 공모 대응 체계를 본격 가동하고, 전 부서가 참여하는 홍보와 사전투표 참여 독려 등을 통해 '경기 생활쏙(SOC) 환원사업' 공모 선정을 위해 총력을 기울일 방침이다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>