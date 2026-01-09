롯데바이오로직스, 대학생 봉사단과 '임직원 봉사의 날' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천 지역 취약계층 아동에 선물 세트 전달

롯데바이오로직스는 임직원 봉사단 '엘비하트(LB:Heart)'와 롯데그룹 대학생 봉사단 '밸유 for ESG'가 함께하는 '임직원 봉사의 날' 활동을 진행했다고 9일 밝혔다.

롯데바이오로직스 임직원 봉사단과 롯데그룹 대학생 봉사단이 인천 청학동 지역아동센터에서 선물 전달식을 가진 후 기념사진을 찍고 있다. 롯데바이오로직스

이번 봉사활동에는 롯데바이오로직스 임직원 및 대학생 봉사단 등 100여명이 참여했다. 참가자들은 직접 만든 모루 인형과 함께 문구류, 간식, 방한용품으로 구성된 선물 세트를 제작해 인천 지역 취약계층 아동들에게 전달했다.

롯데바이오로직스는 대학생 봉사단을 대상으로 하반기 준공을 앞둔 송도 바이오 캠퍼스 견학 프로그램도 진행했다. 현장 임직원들은 5층 규모의 제1공장 건설 현장을 직접 안내하며 회사의 성장 전략과 비전을 공유했다. 또한 환경오염 물질 최소화와 태양광 패널 설치를 통한 에너지 절감, 지속 가능한 재활용 시스템 구축 등 ESG 경영의 일환인 친환경 정책도 소개했다.

롯데바이오로직스는 이번 활동을 계기로 지역 사회를 위한 봉사활동을 활성화하고, 청년들에게 K-바이오산업 현장을 직접 경험할 기회를 제공함으로써 바이오 전문 인재 양성에도 나선다는 방침이다.





윤영수 롯데바이오로직스 커뮤니케이션 부문장은 "100여명의 임직원과 대학생 봉사단이 지역 사회를 위한 나눔을 직접 실천했다는 점에서 매우 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 지역 사회와의 상생 발전을 위해 다양한 사회공헌 활동을 지속해서 확대해 나가겠다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

