유가네닭갈비, T 멤버십 ‘0 day’ 프로모션 진행…전 메뉴 1만원 할인

AD

㈜바이올푸드글로벌(대표 권지훈)이 운영하는 닭갈비 브랜드 유가네가 T 멤버십에서 운영하는 '0 day' 프로모션에 참여한다고 밝혔다.

T 멤버십의 '0 day'란 T 멤버십 만 13~34세 고객 중 VIP, GOLD, SILVER 등급이라면 누구나 참여할 수 있는 프로모션으로, '0'이 들어간 1월 10일, 20일, 30일에 유가네 할인쿠폰을 포함한 다양한 혜택 중에서 희망하는 1가지를 혜택을 받을 수 있는 프로모션이다.

유가네는 이번 '0 day'를 통해 3만원 이상 주문 시 사용할 수 있는 1만원 할인쿠폰을 제공하며, 10일, 20일, 30일에 각각 1만개씩 총 3만개의 할인쿠폰을 제공한다. 해당 쿠폰은 테이블당 1회 사용 가능하며, 자세한 쿠폰 사용 방법은 유가네 공식 홈페이지와 T 멤버십 내 0 day 페이지를 통해 확인 가능하다.

유가네 관계자는 "2026년 새해를 맞이하여, T 멤버십의 많은 고객 분들에게 혜택을 드리고자 이번 0 day 프로모션 참여를 결정했다"라며 "최근 출시한 와르르 2종과 트리플닭갈비까지 0 day 프로모션을 통해 유가네의 다양한 메뉴를 맛있고 편안하게 즐기길 바란다"고 전했다.





AD

한편, 유가네는 최근 와르르 2종(치폴레와르르닭갈비, 청양와르르닭갈비)과 트리플닭갈비를 출시하여 젊은 고객층의 입맛을 사로잡으며 큰 인기를 끌고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>