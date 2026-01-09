김동연 "13일 서울 시내버스 파업 비상대책 마련하겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 오는 13일 예정된 서울 시내버스 파업에 대비해 비상 대책 마련을 지시했다.

김동연 지사는 이날 국회에서 열린 '제2차 경기도 도시철도망 신속 추진을 위한 국회 토론회' 이후 "경기버스를 비롯한 대중교통수단의 출퇴근 집중배차 등을 통해 경기도민의 이동에 불편함이 없도록 철저히 대비하라"고 담당 부서에 비상 수송대책 마련을 주문했다.

앞서 서울 시내버스 노조는 통상임금 산입 범위를 둘러싼 이견을 좁히지 못하면서 13일 전면 무기한 총파업을 예고한 상태다.

김동연 경기도지사

파업 대상은 마을버스, 광역버스, 공항버스를 제외한 서울 시내버스 전체다.

노조 측은 대법원과 고등법원이 '정기 상여금을 통상임금에 포함해야 한다'고 판결함에 따라, 이를 반영한 임금 인상(약 12.85%)과 미지급분 소급을 요구하고 있다.





반면 사측은 10%대 임금 인상안을 제시했으나, 노조는 이것이 법적 판결에 따른 당연한 인상분을 회피하기 위한 '사실상 임금 삭감'이라며 거부하고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

