의정부시, 주민참여예산위원회 본격 가동…시민이 예산 설계

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 8일 시청 의정홀에서 '2026년 주민참여예산위원회(위원장 이현동) 위원장단 운영회의'를 열고, 주민 중심 예산 편성 방향을 논의했다.

의정부시(시장 김동근)가 지난 8일 시청 의정홀에서 '2026년 주민참여예산위원회(위원장 이현동) 위원장단 운영회의'를 열고 있다. 의정부시 제공

이번 회의는 시민 의견을 시정에 반영하는 주민참여예산제의 실효성을 높이고, 예산 편성과정에서의 민관 협력 기반을 강화하기 위해 마련했다. 특히, 올해 제8기 주민참여예산위원회 구성을 앞두고 운영 방향을 사전 조율하는 의미도 함께 담았다.

회의에는 주민참여예산위원회 위원장과 부위원장을 비롯해 4개 분과위원회 위원장 및 부위원장 등 총 10명이 참석했다. 이들은 2026년 주민제안사업 공모 일정과 운영 계획, 분과위원회 구성 방안 등을 중심으로 다양한 의견을 나눴다.

시는 이번 위원장단 회의 결과를 토대로 향후 제8기 주민참여예산위원회 위촉과 주민제안사업 공모를 순차적으로 추진할 계획이다. 위원회 출범 이후에는 사업 발굴부터 심사, 선정까지 전 과정에 걸쳐 위원 역량 강화와 실무지원을 병행해 시민 체감이 가능한 사업 발굴을 추진할 계획이다.

이현동 위원장은 "주민참여예산제는 시민의 작은 의견이 실현 가능한 정책이 되는 의미 있는 통로"라며 "올해도 시민의 시각에서 생활 속 문제를 찾아 제안하고, 예산 편성 과정에서 충분히 논의될 수 있도록 소통해 나가겠다"고 전했다.





시 관계자는 "주민참여예산제는 시민이 시정에 참여하는 핵심 제도"라며 "현장의 의견이 예산으로 이어져 시민이 체감하는 변화로 나타날 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





