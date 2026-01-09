명동에 플래그십 스토어 '코오롱스포츠 서울' 오픈…"글로벌 브랜드 도약"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국 시장 안착 기반, 글로벌 고객 접점 확보

코오롱인더스트리FnC부문이 전개하는 아웃도어 브랜드 코오롱스포츠가 서울 명동에 새로운 플래그십 스토어 '코오롱스포츠 서울(KOLON SPORT SEOUL)'을 오픈한다고 9일 밝혔다. 명동 상권을 핵심 거점으로 삼아, 글로벌 브랜드로의 도약을 본격화한다는 계획이다.

코오롱스포츠 서울은 코오롱스포츠의 글로벌 확장을 염두에 둔 상징적 공간이다. 중국 시장에서의 성공적인 안착을 기반으로, 올해 글로벌 고객과의 접점을 넓히기 위한 국내 거점으로 명동을 선택했다.

코오롱스포츠 서울 매장 외관.

회사는 건축 설계 단계부터 코오롱스포츠의 지향점인 '자연과의 연결'이라는 브랜드 철학을 공간에 구현했다. 외관은 코너 입지의 특성을 살린 전면 파사드를 적용해 주목도를 높였고, 내부 집기는 생목과 금속 소재를 함께 사용했다.

코오롱스포츠 서울은 명동 상권 중심부에 위치하며 지상 1, 2층 판매 공간으로 운영된다. 실질적인 구매 전환을 내세운 세일즈 중심 매장으로, 각 층은 제품 라인의 정체성을 강조한 섹션별로 구성된다. 고객이 라인별 철학과 기능, 디자인을 직관적으로 이해할 수 있도록 한 것이 특징이다.

1층에는 산악 활동, 빙벽 등반, 클라이밍 등 혹독한 자연환경에서의 퍼포먼스를 고려한 '히어로' 라인, 백패킹과 경량 하이킹에 적합한 '백패킹' 라인, 액세서리 제품과 함께 코오롱스포츠 서울 전용 상품이 배치된다. 전용 상품은 매장 오픈을 기념해 한국 고유의 소재와 미감을 현대적으로 재해석한 한정 상품과 스테디셀러 중심의 전략 상품으로 구성됐다. 전통성과 기능성, 브랜드 정체성이 조화를 이루는 라인업으로, 의류·가방·모자 등 총 32개 상품을 선보인다.

2층에는 브랜드 정체성이 집약된 신발 라인을 비롯해 아웃도어의 기능을 일상적 디자인에 접목한 '에브리데이', 낚시 활동에 특화된 '웨더몬스터', 자연 지형에서의 러닝 퍼포먼스를 고려한 '트레일 러닝' 등 다양한 제품군을 만나볼 수 있다.

코오롱스포츠 서울 오픈을 기념해 1월 9일부터 18일까지 금액대별 사은품 증정 프로모션도 진행한다. 20만 원 이상 구매 시 카라비너, 40만 원 이상 오거나이즈 백, 50만 원 이상 오거나이즈 백과 카라비너, 60만 원 이상 파우치백 세트를 각각 제공한다.





코오롱스포츠 관계자는 "코오롱스포츠 서울은 외국인 관광객이 집중되는 상권의 특성을 반영해, 브랜드와 상품을 보다 직관적으로 경험할 수 있도록 기획한 코오롱스포츠의 대표 공간"이라며 "상품 경쟁력과 세일즈 중심 운영을 통해 해외 고객과의 접점을 단계적으로 넓혀갈 계획"이라고 전했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

