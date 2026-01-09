NH-Amundi, 1월 HANARO ETF 리포트…"K원자력 우뚝 서는 원년"

NH-Amundi자산운용은 '1월 HANARO ETF Monthly Report'를 발간했다고 8일 밝혔다.

1월 리포트는 지난해 한국 증시를 주도한 업종이었던 원자력 섹터의 성과를 점검하고 올해에도 이어질 원자력 투자 포인트를 집중 분석했다.

지난해 원자력 섹터는 글로벌 인공지능(AI) 전력 확보 경쟁과 체코 원전 수주 등 대내외 호재가 맞물리며 우수한 성과를 기록했다. 이에 국내 대표 원자력 테마 ETF인 HANARO 원자력iSelect는 2025년 연간 181.17%의 수익률을 기록하며 코스피 상승률을 웃돌았다.

NH-Amundi자산운용은 올해 한국 원자력 산업이 글로벌 공급망의 핵심으로 떠오르는 해가 될 것으로 내다봤다. 미국과 유럽 원전의 고질적인 문제인 공사 지연과 비용 초과 사태와 달리 한국은 신고리·신월성 건설 및 UAE 바라카 수출을 통해 검증된 공기 준수 능력과 비용 효율성을 보유하고 있다. 미국의 원자력 산업 기반이 취약한 상황에서 한국의 설계, 공급망, 인력은 글로벌 원전 시장의 필수 요소가 될 것이라는 분석이다.

올해 원자력 산업 성장의 수혜를 누릴 수 있는 상품으로 'HANARO 원자력iSelect ETF'를 제시했다. 해당 ETF는 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭, 한국전력 등 원전 밸류체인 핵심 종목들을 담고 있다. 순자산총액 5394억원으로 국내 원자력 테마 ETF 중 가장 큰 규모로 운용하고 있다.

김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "올해는 한국 원전 기업들이 글로벌 공급망의 주역으로 우뚝 서는 원년이 될 것"이며 "안정적인 기저 전원이자 AI 시대의 필수 해법인 원자력 테마에 장기적인 관점에서 주목할 필요가 있다"라고 말했다.





NH-Amundi자산운용은 HANARO ETF 홈페이지를 통해 매달 초 'HANARO ETF Monthly Report'를 제공하고 주요 시장 이슈와 ETF 투자 아이디어를 정리해 투자자에게 전달하고 있다.

