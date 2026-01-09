SOL 자동차TOP3 플러스, 피지컬 AI로 체질 전환하는 현대차 그룹주 담는 ETF

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보스턴 다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'가 CES 2026에서 공개되며 현대차그룹의 '로봇·피지컬 AI' 전략이 본격화됐다. 그룹 전반의 구조적 재평가 기대가 커지는 가운데, 핵심 계열사를 높은 비중으로 편입한 'SOL 자동차TOP3플러스'가 직접적인 수혜 ETF로 주목 받고 있다.

신한자산운용은 SOL 자동차TOP3플러스 ETF가 최근 3개월 수익률 38.79%를 기록했다고 9일 밝혔다. 6개월과 1년 수익률은 각각 51.78%, 57.46%로 집계했다.

SOL 자동차TOP3플러스 ETF는 최근 순자산 1000억원을 돌파했다. 최근 1개월간 순자산이 300억원 이상 증가하며 1200억원 수준으로 올라섰다. ETF는 현대차(26.48%), 현대모비스(24.77%), 기아(23.93%)에 약 75% 비중으로 투자하며 삼성전자, LG전자, 현대오토에버, HL만도 등 협력사도 함께 담고 있다.

현대차그룹은 미국 라스베이거스에서 진행 중인 CES 2026을 통해 자동차를 넘어 피지컬(Physical) AI 전문기업으로의 변신을 선언했다. 현대차·현대모비스·현대오토에버·기아 등 그룹주 전반이 강세 흐름을 보이고 있다. 시장에서는 자동차를 넘어 로봇·자율주행·AI 기반의 미래형 제조 기업으로 확장하려는 현대차 그룹의 전략이 밸류에이션 재평가로 연결될 수 있다는 기대가 커지고 있다.

현대차그룹은 주요 계열사 사장단과 해외권역장, 부사장 등 최고위 임원 100여 명 이상을 CES 2026에 참석시키며 피지컬 AI 선도기업 도약을 위한 행보를 본격화했다. 미국 자회사 보스턴다이내믹스가 개발한 차세대 전동식 휴머노이드 로봇 '아틀라스'와 사족보행 로봇 '스팟(Spot)'의 시연을 진행했다. 구글 딥마인드, 엔비디아, 퀄컴, 삼성전자, LG전자 등과 AI 파트너십 관련 협력 방안을 논의한 것으로 전해진다.

신한자산운용 김정현 ETF사업총괄은 "현대차그룹이 로봇·자율주행·AI 기반의 미래형 제조 기업으로 확장하려는 의지가 그룹 전반의 구조적 재평가로 이어지고 있다"고 설명했다.

이어 "보스턴다이내믹스가 구글 딥마인드와의 파트너십을 발표하고, 사족보행 로봇 등을 다양한 산업 분야에 공급하며 상용화 사례를 확대하고 있다"며 "휴머노이드 로봇 시장에서도 경쟁 구도가 본격화될 것으로 예상된다"고 말했다.





김 총괄은 "SOL 자동차TOP3플러스 ETF는 현대차 그룹이 피지컬 AI로 사업을 확장하는 과정에서 핵심 계열사에 집중투자 하는 동시에 주요 협력사에도 투자할 수 있다"며 "자동차 ETF를 넘어 현대차 피지컬AI 생태계 ETF로 활용될 수 있다"고 덧붙였다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

