시흥시, 상반기 공공일자리 참여자 19~23일 모집

시흥형 공공일자리 37명·지역공동체 일자리 41명

경기도 시흥시는 취업 취약계층의 생계안정과 근로 기회 제공을 위한 '2026년 상반기 공공일자리사업' 참여자 78명을 오는 19~23일 모집한다.

이번 사업은 ▲시흥형 공공일자리사업(37명) ▲지역공동체 일자리사업(41명)으로 나뉜다. 사업 기간은 3월 4일부터 5월 29일까지 약 3개월간이다.

시흥형 공공일자리사업은 관내 관광자원과 문화향유 공간을 중심으로 공원과 녹지 등 환경정비 업무를 수행하게 된다. 지역공동체 일자리 사업은 배곧·월곶 텃밭사업, 연꽃테마파크 관리 등 지역자원을 활용한 생산적 일자리를 제공한다.

신청 대상은 시흥시에 주민등록이 된 18세 이상의 실직자 또는 정기소득이 없는 시민이다. 희망자는 시흥시청 홈페이지의 고시·공고 게시판에서 구비 서류와 근로 조건을 확인한 뒤, 거주지 행정복지센터를 방문해서 신청하면 된다.





정호기 시흥시 경제국장은 "일자리 공백으로 어려움을 겪는 시민들에게 안정적인 근로 기회를 제공함으로써 가계 소득을 보완하고 근로 의욕을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





