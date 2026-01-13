본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[K반도체의 미래]②딥엑스, 현대차·삼성 협업…"로봇 칩 이어 2나노 칩 개발"

장희준기자

입력2026.01.13 12:25

시계아이콘03분 43초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

온디바이스·엣지AI 칩 만드는 딥엑스
국내 첫 '세계경제포럼 마인즈상' 수상
삼성·현대車 협업…"산업 전체 육성"

[K반도체의 미래]②딥엑스, 현대차·삼성 협업…"로봇 칩 이어 2나노 칩 개발" 김녹원 딥엑스 대표가 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 윤동주 기자
AD

온디바이스 인공지능(AI) 반도체 팹리스 '딥엑스(DEEPX)'가 현대자동차그룹과 손잡고 로봇용 AI 반도체 상용화의 신호탄을 쐈다. 양사는 최근 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 3년간의 밀착 협력 끝에 탄생한 '온디바이스 AI 칩'을 공개하며 올해부터 실생활에 투입될 로봇에 이를 본격 탑재하겠다고 밝혔다. 양사가 개발한 칩은 5W 이하의 초저전력으로 구동되면서도 클라우드 연결 없이 로봇 스스로 인지·판단을 가능케 했다.


아시아경제는 최근 김녹원 딥엑스 최고경영자(CEO)를 만나 현대자동차와 삼성전자 등 국내외 대기업과의 협력과 한국 시스템 반도체 산업이 나아가야 할 방향에 대해 들어봤다.


"반도체는 종합예술…노하우 간과해선 안 돼"
[K반도체의 미래]②딥엑스, 현대차·삼성 협업…"로봇 칩 이어 2나노 칩 개발" 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026에서 딥엑스와 현대차로보틱스랩이 개발한 로봇 솔루션이 전시돼 있다. 백종민 테크 스페셜리스트

김녹원 CEO는 애플에서 '아이폰X' A11 바이오닉 애리케이션프로세서(AP) 등 설계를 주도했던 반도체 설계자 출신이다. 이후 브로드컴·시스코·IBM 등 각 분야를 대표하는 글로벌 빅테크(대형 정보기술 기업)를 거쳐 2018년 온디바이스 AI 반도체 팹리스 '딥엑스'를 창업했다.


굴지의 글로벌 빅테크를 거친 그에게 한국 반도체 생태계의 한계를 묻자 "한국 사람들은 경험을 간과한다"고 지적했다. 김 CEO는 "인터넷·AP 칩·스마트폰 등 실리콘밸리 3대 양산체계를 모두 경험하며 성공한 사람들만 갖고 있는 '비하인드 스킬'을 지켜봤다"며 "모든 부분을 신경 써야 리더가 될 수 있는데, 한국에선 이런 노하우를 간과하는 측면이 있다"고 설명했다.


그는 시스템 반도체를 '종합 예술'에 비유했다. 설계·제조·소프트웨어·양산·사업화에 이르기까지 전 영역이 유기적으로 맞물려야 성과를 낼 수 있는 분야라는 뜻이다. 시스템 반도체는 메모리처럼 오랜 기간 축적된 표준과 성공 공식이 자리 잡은 산업이 아니다. 비교적 최근 경쟁이 치열해진 만큼 '경험의 부재'가 걸림돌로 작용하고 있다는 게 김 CEO의 진단이다.


김 CEO는 "아직 박지성이나 손흥민이 나오지 않았다"며 이 분야에서 유망 기업들이 목표로 삼을 성공 사례가 나오지 않았다는 점도 짚었다. 그는 "축구에 빗대면 지금까진 K리그에서 싸우다가 월드컵 우승을 목표로 삼으려니 어려운 것"이라며 "국내 시스템 반도체 생태계는 아직 글로벌 선두와 접해 있지 않고 모든 부분에서 시행착오가 많은 상태"라고 설명했다.


온디바이스·엣지 AI 강점…삼성 파운드리 생산
[K반도체의 미래]②딥엑스, 현대차·삼성 협업…"로봇 칩 이어 2나노 칩 개발"

딥엑스는 지난해 여름 AI 반도체 'DX-M1' 양산에 돌입했다. M1은 'M.2 M-Key' 인터페이스를 사용하는 시스템온칩(SoC) 형태의 AI 가속기로, 뛰어난 성능과 범용성이 강점이다. 삼성전자 파운드리(반도체 위탁생산)에서 5㎚(1㎚=10억분의 1m) 공정을 활용해 생산한다. 차세대 M2는 삼성 파운드리 2㎚ 공정에서 만들어질 예정이며 지난해 초 프로토타입을 완성했다.


애플 재직 시절 '파운드리 1위' 대만 TSMC의 생산체계를 경험해보고도 삼성 파운드리에서 칩을 생산하는 건 "엔지니어로서 국내 반도체 산업 전체가 함께 성장하길 바라기 때문"이다. M1 칩은 딥엑스의 최적화 설계로 수율 90%를 달성했다. 초기 양산 수율이 90%를 넘기는 건 이례적이다. 새로운 2㎚ 공정에 대해서도 "수율 이슈를 해결할 최적화 대안이 있다"고 자신했다.


딥엑스는 같은 팹리스인 퓨리오사AI·리벨리온 등이 제조하는 데이터서버용 추론 반도체보다 엣지컴퓨팅용 신경망처리장치(NPU) 시장에 집중한다. AI 연산을 효율적으로 처리하는 시스템 반도체를 만드는 것이다. NPU 기반 컴퓨팅 시스템은 그래픽처리장치(GPU)보다 저전력·고효율로 성능을 낸다. 특히 저전력·고성능을 동시에 추구하는 '엣지 AI' 환경에 최적화돼 있다는 점에서 뛰어나다는 평가를 받는다. 엣지 AI는 클라우드로 데이터를 보내지 않고 기기 등에서 곧바로 연산을 수행하는 것으로, 차량이 운전자 졸음 여부를 감지하는 기술 등이 있다.


현대車 손잡고 로봇 개발…세계경제포럼 주목
[K반도체의 미래]②딥엑스, 현대차·삼성 협업…"로봇 칩 이어 2나노 칩 개발" 김녹원 딥엑스 대표가 아시아경제와 인터뷰 도중 다보스 포럼 '마인즈2025' 트로피를 보여주고 있다. 마인즈 상은 세계경제포럼(WEF)이 100개 이상의 글로벌 기업 사례를 평가해 AI를 통해 세상을 변화시키는 기술에 주는 상으로 딥엑스가 국내 최초로 수상했다. 윤동주 기자

최근에는 현대차로보틱스랩과 배송로봇 '달이 딜리버리(DAL-e Delivery)' 상용화에 나서는 등 로봇에서 성과를 내고 있다. 로봇 역시 저전력·고성능이 동시에 요구되는 분야다. 지하 등 어디서든 작동이 가능해야 하는 만큼 온디바이스·엣지 영역에 최적화된 딥엑스의 칩이 주목받고 있다. 2023년부터 협력해온 양사는 올해에도 새로운 로봇을 양산할 예정이다.


딥엑스는 엣지 AI 칩 기반의 '로봇 비전 AI 솔루션'을 실증한 성과로 지난해 말 세계경제포럼(WEF)이 주관한 마인즈(MINDS·Meaningful, Intelligent, Novel, Deployable Solutions) 프로그램에서 수상했다. 세계경제포럼이 100개 이상의 글로벌 기업 사례를 평가한 뒤 AI를 통해 세상을 변화시키는 기술에 주는 '마인즈 2025' 상을 국내 최초로 수상한 것이다.


김 CEO는 트로피를 들어 보이며 "딥엑스 기술의 실효성과 사회적 기여 가능성을 세계가 인정한 것"이라며 "앞으로도 현장에서 작동하는 AI를 통해 실질적 가치를 제공하겠다"고 했다.


그는 딥엑스의 목표로 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 도전한 축구선수 박지성과 손흥민을 제시했다. 국내 시장이 아닌 월가 상장 가능성을 열어두고 있는 것도 같은 이유다. 그는 "국내 기업들이 저평가받는 시장을 뚫고 들어가서 성공한 선례를 만들고 싶다"고 강조했다.


글로벌 수출 진흥 없으면 '넥스트 삼성' 없다
[K반도체의 미래]②딥엑스, 현대차·삼성 협업…"로봇 칩 이어 2나노 칩 개발" 8일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026 공식 스튜디오 이벤트 CES Foundry에서 김녹원 딥엑스 최고경영자(CEO)와 현대차로보틱스랩, 바이두 등 관계자가 '피지컬 AI 가속화'를 주제로 토론한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 딥엑스

김녹원 CEO는 "한국 기업들의 좋은 칩이 세계에서 경쟁할 수 있어야 한다"며 반도체 산업의 미래를 위한 최우선 과제로 '수출 진흥'을 꼽았다. 그는 "중국·대만 기업들은 반도체 수출에 대한 세제 혜택이나 인센티브 정책이 막강하다"며 "중국만큼 거대한 재정적 지원을 바라는 건 아니지만, 어느 정도 수출을 진흥할 수 있는 정책이 나와줘야 기업들의 경쟁력이 오를 것"이라고 했다.


김 CEO는 지난해 12월 열린 'AI 시대 K반도체 비전과 육성 전략' 토론회에서 이재명 대통령을 만나서도 "AI 반도체 수출의 교두보가 돼 달라"고 목소리를 높였다. 당시 김 CEO는 "AI 칩, AI 기술 등 최첨단 기술은 수출을 해야 살아남는다"며 "많은 정책이 국내 수요에 집중돼 있는데, 미국·중국·일본·대만 등으로 수출할 수 있는 정책을 마련해달라"고 정부에 요청했다.


단순히 매출 확대 차원의 이야기가 아니다. 시스템 반도체는 개발 이후 글로벌 고객사의 실사용 검증 및 레퍼런스 확보가 가장 중요하다. 김 CEO는 "국내 시장은 한계가 뚜렷한 만큼 초기부터 해외 시장에 진입할 수 있도록 정책·금융·외교 채널이 함께 뒷받침돼야 한다"고 강조했다. 기술 경쟁력을 살리려면 국가 차원의 시장 개척 지원이 병행돼야 한다는 것이다.


"권위는 좋은 아이디어에" 수평적 R&D 문화
[K반도체의 미래]②딥엑스, 현대차·삼성 협업…"로봇 칩 이어 2나노 칩 개발" 김녹원 딥엑스 대표가 아시아경제와 인터뷰 도중 현대차 도심형 스마트 관제 시스템을 소개하고 있다. 윤동주 기자

AI·반도체 산업은 속도가 핵심이지만, 오래 살아남기 위해서는 조직 문화와 리더십도 연구개발(R&D) 못지않게 중요하다. 김녹원 CEO는 '좋은 기술 리더십'에 대해 "모든 사람이 아이디어를 낼 수 있는 조직, 모두의 성공을 위한 '베스트 아이디어'가 강한 것"이라고 정의했다.


그래서일까, 딥엑스의 연구소엔 임원이 없다. 삼성전자 등 대기업 임원이나 R&D 센터장 출신도 이곳에선 평직원이다. 직함 대신 이름 뒤에 '님'을 붙여 부르고 상호 존댓말이 원칙이다.


그는 조직 운영 철학으로 ①노 콜옵션(No Call-Option) ②진실 기반 의사결정 ③실력 지향주의 ④명확한 비전 등 4가지를 제시했다. 예컨대 ①대표의 결정이 이해가 안 되면 누구든 질문할 수 있고, 직급이나 권한으로 결론을 밀어붙일 수 없다. ②모든 의사결정은 논리·증거·합의에 기반하며 ③나이·경력 등이 아닌 실력으로 승부한다. ④대표는 회사 차원의 비전을 제시하되, 모든 구성원이 각자의 커리어에서도 가치 있는 비전을 가질 수 있도록 이끈다.


이런 철학은 ▲직접책임자(DRI) 지정 ▲전원 합의 등 제도화를 통해 조직에 적용되고 있다. 김 CEO는 "모든 태스크에 담당 리더를 둔다"며 "이때 리더는 의사결정자가 아니라 조직의 아이디어를 최적화해 반영하는 사람"이라고 설명했다. 그 예로 '버터 데모' 사례를 소개하며 "구성원 의견을 종합한 뒤 관련자 모두가 동의할 만한 결정으로 추진한다"고 덧붙였다. 딥엑스는 M1 칩에 버터를 올린 벤치마크로 발열 제어 성능을 입증해 뜨거운 관심을 받은 바 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김 CEO는 사람보다 아이디어에 권력과 권위가 있어야 한다고 본다. 그는 "강한 회사는 큰 회사가 아니라 멤버 모두의 성공을 위한 최적의 아이디어가 나올 수 있는 조직"이라며 "사람이 아니라 좋은 아이디어가 통치해야 한다"고 강조했다. 대표의 의견에 누구나 반박할 수 있고, 언제 어디서나 질문이 허용되는 이유다. 권위주의를 배척하는 건 "R&D는 최적화가 가장 중요한 영역인 만큼 학력·경력 등 모든 계급장을 떼고 아이디어로 승부해야 하기 때문"이다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

이슈
CES 2026
  • 26.01.0910:23
    '가성비' 따진 韓 기업들…전시보다 '비즈니스 미팅' 중심으로
    '가성비' 따진 韓 기업들…전시보다 '비즈니스 미팅' 중심으로

    "지난 CES보다는 눈에 띄게 사람이 줄었다." 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'을 둘러싼 현장 분위기가 예년과는 사뭇 달라졌다는 평가가 나온다. 지난해와 올해 연이어 CES를 방문한 한 업계 관계자는 "첫날엔 사람들로 꽉 찼지만 둘째 날부터는 사람이 예전만큼 많진 않았다"며 "과거에는 복도를 지나다니기조차 어려울 정도였는데, 이번에는 비교적 수월했다"고 전했다. 9일 CES 2026 주최측

  • 26.01.0910:18
    "마사지 슈트, 생각 읽는 기계" 눈길 끈 이색 전시…헬스케어에서도 'AI 붐'
    "마사지 슈트, 생각 읽는 기계" 눈길 끈 이색 전시…헬스케어에서도 'AI 붐'

    세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'이 건강 관리와 웰니스 영역까지 외연을 넓히면서 헬스케어 기업들의 기술 경쟁이 한층 본격화됐다. 올해 CES에는 국내외 헬스케어 기업들이 대거 참가해 인공지능(AI) 기반 맞춤형 건강관리, 로보틱스 접목 제품, 홈케어 솔루션 등을 다양하게 선보이며 기술 경합에 나섰다. 단순한 마사지나 헬스 기기를 넘어 사용자의 상태를 분석하고 스스로 동작을 조정하는 '지능형 헬스케어'가 핵심 키

  • 26.01.0909:51
    "전기차 배터리 원격 진단"…현대차 출신이 만든 CES 혁신 기업[CES 2026]
    "전기차 배터리 원격 진단"…현대차 출신이 만든 CES 혁신 기업[CES 2026]

    전기차 배터리를 차량에서 분리하지 않고도 실시간 안전 진단과 수명 예측이 가능한 인공지능(AI) 플랫폼이 등장했다. 퀀텀하이텍은 실주행 전기차 데이터를 기반으로 배터리 화재 전조 증상과 이상 징후를 사전에 예측하는 전주기 관리 솔루션을 개발해 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026'에서 CES 혁신상을 수상했다. 안현주 퀀텀하이텍 대표는 8일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026' 유레카파크 내 한국관에서

  • 26.01.0909:23
    보스턴다이나믹스 아틀라스, '베스트 로봇' 선정
    보스턴다이나믹스 아틀라스, '베스트 로봇' 선정

    현대자동차그룹 계열 로보틱스 기업 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'가 8일(현지시간) 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 글로벌 IT 전문 매체 시넷(CNET)이 선정하는 '베스트 오브 CES 2026' 중 '베스트 로봇' 상을 수상했다. 시넷은 '베스트 오브 CES'를 선정하는 CES 공식 파트너로 시넷을 비롯해 PC맥·매셔블·지디넷(ZDNET)·라이프해커 등으로 구성된 글로벌 기술 미디어 그룹이다. 시넷은

  • 26.01.0908:48
    월 29달러 구독 AI식물가전…LG에 도전장 낸 美 스타트업[CES 2026]
    월 29달러 구독 AI식물가전…LG에 도전장 낸 美 스타트업[CES 2026]

    "단순히 상자 안에서 채소를 기를 뿐 아니라 인공지능(AI)을 활용해 사용자의 취향과 건강을 분석해서 채소를 재배하는 제품은 세계 최초입니다." 지난 7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 만난 미국 푸드테크 스타트업 '루야 AI(Luya AI)' 창업자 프랜시스코 왕(Francisco Wang) 대표는 식물가전 'AI 채소 재배 백스'를 가리키며 이같이 말했다. 왕 대표는 7일(현지시간) 아시아

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

  • 25.12.2612:13
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 진중권 동양대 교수(12월 23일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 진중권 동양대 교수 모시고 최근 정국 상황 관련해서 촌철살인 진 교수님의 비평 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 진중권 : 예, 안녕하십니까. 소종섭 : 최근

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기