"美, 그린란드 주민에 '현금 지급' 검토…1인당 최대 10만달러"

로이터통신 보도

주민 1인당 1만~10만달러 지급 구상

밴스 "트럼프 입장 진지하게 받아들여야"

미국 트럼프 행정부가 덴마크 자치령인 그린란드 확보를 위한 작업의 일환으로 약 5만7000명에 달하는 그린란드 주민들에게 일시불로 금전을 제공하는 방안을 검토해온 것으로 전해졌다.

J.D. 밴스 미국 부통령이 탄 차량이 지난해 3월 그린란드 피투픽 우주기지를 방문하고 있다. AP연합뉴스

로이터통신은 8일(현지시간) 사안에 정통한 4명의 관계자를 인용해, 트럼프 행정부가 그린란드를 덴마크에서 분리해 미국으로 편입하는 방안과 관련해 현지 주민들을 설득하기 위한 수단으로 이 같은 구상을 논의해왔다고 보도했다.

로이터에 따르면 구체적인 지급 방식과 최종 액수는 확정되지 않았지만, 백악관 참모들을 포함한 미국 측 당국자들은 주민 1인당 1만~10만 달러(약 1454만~1억4540만 원) 수준의 지급안을 놓고 검토를 진행해왔다. 안보 및 경제적 이유를 들어 그린란드 확보의 필요성을 강조해온 트럼프 행정부가 이러한 방안을 논의한 것은, 결국 그린란드 장악을 위한 여러 선택지 가운데 하나로 거론돼온 구매 구상과 맞닿아 있다는 해석이 나온다.

그린란드에 대한 영유권을 보유한 덴마크 정부는 그린란드를 매각하지 않겠다는 입장을 고수하고 있다. 그럼에도 트럼프 대통령은 현금 공세를 통해 그린란드 주민들 사이에서 미국 편입에 우호적인 여론을 조성하려는 전략을 구상하고 있을 가능성이 제기된다.

이 같은 논란은 트럼프 행정부 핵심 인사들의 발언으로 확산되고 있다. 최근 스티브 밀러 백악관 부비서실장을 비롯한 행정부 관계자들은 그린란드 확보를 위한 선택지에서 무력 사용도 배제하지 않겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

이와 관련해 J.D. 밴스 미국 부통령은 이날 백악관 브리핑에서 그린란드 문제를 둘러싼 유럽 국가들의 반대 움직임에 대해 "유럽은 도널드 트럼프 대통령의 입장을 진지하게 받아들여야 한다"고 강조했다. 밴스 부통령은 "그린란드는 미국의 미사일 방어뿐 아니라 전 세계 미사일 방어 체계에 있어 매우 중요한 지역"이라며 "우리는 그 영토에 많은 관심을 보여온 적들이 있다는 점을 알고 있다"고 말했다.

그는 이어 "그래서 우리는 유럽의 우방들에게 그 땅의 안보를 더 진지하게 고려해달라고 요청하고 있다"며 "유럽이 이를 하지 않는다면 미국이 무엇인가를 해야 할 텐데, 그 조치가 무엇인지는 유럽 우방들과 외교를 계속하는 동안 대통령의 결정에 맡기겠다"고 덧붙였다.





트럼프 대통령은 그린란드가 미국의 안보에 핵심적이라는 이유로 확보 필요성을 거듭 주장해왔지만, 덴마크를 비롯한 주요 유럽 국가들은 이에 강하게 반대하고 있다. 이런 가운데 내주 마코 루비오 국무부 장관이 덴마크 측과 만나 그린란드 문제를 논의할 것으로 예상되면서, 외교적 긴장도 한층 고조될 전망이다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

