원주시, 세대별 특화정책 개발 연구용역 최종보고회 개최

전 생애주기 맞춤형 도시 실현 정책 방향 제시

강원도 원주시는 8일 시청 7층 회의실에서 '원주 세대별 특화정책 개발 연구용역' 최종보고회를 개최했다.

원강수 원주시장이 8일 시청 7층 회의실에서 '원주 세대별 특화정책 개발 연구용역' 최종보고회를 개최하고 있다. 원주시 제공

이번 연구는 '원주에서 태어나고 자라서 일하고, 결혼하고, 아이를 키우며 노후를 보내는 도시'를 구현하기 위해 추진됐다.

이날 보고회에서는 원주시민의 전 생애주기 관점에서 분석한 세대별 정책 수요와 이를 바탕으로 특화정책을 개발하기 위한 연구 결과를 공유했다.

또한 설문조사와 심층 면담을 통해 도출한 세대별 맞춤형 정책을 제시했다. 주요 정책은 ▲아이 돌봄 서비스 확대와 임산부 지원 정책 ▲청년층이 가장 필요로 하는 일자리와 진로상담 ▲중장년층이 원하는 기업과 자영업 지원 서비스 ▲노년층을 위한 AI 교육과 안부 제공 서비스 등이다.

원주시는 최종보고회에서 제시된 다양한 정책들의 실현 가능성을 면밀히 검토한 뒤 관련 사업을 추진할 계획이다.





원강수 원주시장은 "이번 연구의 목표는 원주시민들의 세대별 특성과 삶의 단계를 고려한 맞춤형 정책을 개발해 주민이 체감하는 변화를 만드는 것"이라며 "원주가 전 생애주기 친화 도시로 성장할 수 있도록 연구 결과를 정책에 적극 반영하겠다"고 말했다.





