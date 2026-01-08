익산시, 외국인 포용도시 전환…44개 정책과제 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생활·돌봄·인권 아우르는 정착 지원

익산시가 8일 '2026년 외국인 지원 자문위원회'를 열고 지난해 외국인정책 성과를 공유하고, 외국인을 단순 체류 인력이 아닌 지역 구성원으로 수용·정착시키는 방향을 논의하고 있다. 전북 익산시 제공

전북 익산시가 외국인 주민을 지역 공동체의 실질적인 일원으로 수용하고 정착을 돕는 '글로벌 포용도시'로의 행보를 본격화한다.

8일 익산시에 따르면 시는 이날 '2026년 외국인 지원 자문위원회'를 열고 4대 추진 전략을 바탕으로 한 44개 외국인 정책 과제를 심의·확정했다.

지난해 11월 기준 익산시 체류 외국인은 총 7,742명으로 집계됐다. 특히 이 중 70% 이상이 20~30대 청년층으로 나타나, 젊은 외국인 인구의 안정적인 정착이 인구 감소 위기를 겪는 도시 활력의 새로운 대안으로 떠오르고 있다.

시는 지난해 '지역특화형 숙련기능인력 비자(E-7-4R)'를 통해 71명의 장기 체류 자격을 확보하는 성과를 거뒀다. 원광대학교 역시 '이민자 조기적응지원센터'와 '외국인 요양보호사 양성대학'으로 지정되며 전문 인력 양성의 중심지로 자리매김했다.

올해 익산시는 외국인 주민의 삶에 직접 닿는 생활 밀착형 정책에 집중한다. 주요 신규 사업으로는 ▲0~5세 아동 보육료 지원 ▲외국인을 위한 다국어 생활안내서 및 QR 포스터 제작 ▲외국인 명예통장 도입 ▲산업단지별 찾아가는 인권 향상 교육 ▲시티투어 다국어 오디오 가이드 개발 등이다.

특히 그동안 정책 사각지대에 놓였던 외국인 근로자와 아동의 문화·정서 지원을 아우르는 종합 대책을 통해 지역 사회 통합의 질을 한 단계 높일 방침이다.





최재용 익산부시장은 "외국인 주민이 익산에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 생활과 돌봄, 인권까지 아우르는 정착 기반을 강화하겠다"며 "모두가 어우러져 살아가는 진정한 의미의 포용도시를 만들어 가겠다"고 밝혔다.





