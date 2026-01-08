광명시, '환경교육 홍보 서포터즈' 3기 16일까지 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 광명시는 지역 환경교육 현안을 전달하는 홍보 서포터즈 '에코소리통 3기'를 오는 16일까지 모집한다.

모집 인원은 7명으로, 환경교육과 지역 홍보에 관심이 있고 분기별 1회 이상 오프라인 모임 참석이 가능한 광명시민이라면 누구나 지원할 수 있다.

선발된 서포터즈는 다음 달부터 12월까지 11개월간 활동하게 된다. 주요 활동 내용은 ▲월별 환경 기념일 및 지역 환경 행사 카드뉴스 제작 ▲계절별 환경 뉴스레터 기획·제작 등이다.

광명시는 서포터즈의 원활한 콘텐츠 제작을 위해 활동 기간 중 디자인 툴 '캔바(Canva)' 유료 버전 계정을 지원하고 환경·디자인 결합 콘텐츠 제작법 등 전문 역량 강화 교육을 제공한다. 매월 소정의 원고료도 지급하며, 활동 종료 후에는 위촉장 및 활동 증명서를 발급할 예정이다.

참여 희망자는 광명시청 홈페이지 또는 블로그에 게시된 포스터의 QR코드를 통해 접수하거나, 신청서를 작성해 이메일로 제출하면 된다.





시는 신청서와 활동 경력을 종합 검토해 오는 20일 선발자를 통보할 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

