정부, 올해 '녹색펀드' 1000억원 해외 투자…"탈탄소 전환 속도"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부가 올해 녹색전환 전략에 발맞춰 해외 녹색 산업에 진출하는 국내 기업에 약 1000억원 규모의 신규 투자를 추진한다고 8일 밝혔다.

기후에너지환경부는 올해 녹색 펀드에 정부 출자 자금 600억원과 민간 투자금을 포함해 1000억원 규모의 신규 투자를 진행한다.

녹색펀드는 2024년 10월 모태펀드 조성을 시작으로 정부 출자 약 3001억원과 민간투자 2091억원을 합쳐 2029년까지 총 5092억원 규모로 조성된다. 펀드는 하위 블라인드 펀드 1·2호(4172억원)와 하위 프로젝트 펀드(920억원)로 구성돼 해외 신규사업에 단계적으로 투자된다.

연합뉴스

AD

이 펀드는 탄소감축, 에너지전환, 순환경제, 물산업 등 녹색산업 분야에 특화된 국내 유일의 해외 프로젝트 투자 정책펀드라는 점이 특징이다. 지분 투자와 대출 방식의 금융 지원뿐 아니라, 해외 발주처와의 협의를 통해 국내 기업의 기자재 납품, 설계·조달·시공(EPC), 운영·유지관리(O&M) 참여를 연계하는 구조를 갖추고 있다.

아울러 기후부는 2024년 10월 이후 2년간 투자 체계를 단계적으로 완성해 지난해 말 기준 5건의 해외 신규사업에 총 1462억원의 투자를 승인했다. 이를 통해 국내 기업의 해외 수주·수출 실적은 약 4조9000억원에 이를 것으로 예상되며, 100여 개 중소·중견기업도 대기업과 함께 글로벌 녹색산업 가치사슬에 참여할 것으로 전망된다.





AD

정은해 기후부 국제협력관은 "녹색펀드는 K-GX 전략의 핵심 정책 수단으로 국내 산업의 탈탄소 전환과 해외 진출을 동시에 지원할 것"이라고 말했다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>