美 타임 선정 '올해의 K드라마'에 CJ ENM 5편 이름 올려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

K콘텐츠, 미국 이어 전 세계 소비 2위

드라마 각 포스터. CJ ENM 제공

AD

미국 시사 주간지 타임(TIME)이 선정한 '2025 최고의 K드라마 10편'에 티빙 스트리밍 콘텐츠 5편이 이름을 올렸다고 CJ ENM이 8일 밝혔다.

타임은 이번 기사에서 한국 콘텐츠가 미국에 이어 전 세계 TV 시청자들이 두 번째로 많이 소비하는 장르로 자리 잡았다고 분석했다. 특히 CJ ENM과 워너 브러더스 디스커버리(WBD) 간 파트너십에 주목하며 한국 창작자들이 지식재산권(IP) 주도권을 지키기 위한 전략을 모색하고 있다고 평가했다.

선정작 중 '내가 죽기 일주일 전'과 '스터디그룹'은 티빙 오리지널 작품이다. '스피릿 핑거스'는 티빙 독점, '미지의 서울'과 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'은 티빙과 tvN 동시 공개작이다.

2위를 차지한 '내가 죽기 일주일 전'은 CJ ENM 영화사업부가 제작한 첫 온라인 동영상 서비스(OTT) 시리즈다. 타임은 주인공이 우울을 극복하며 치유되는 과정을 이야기의 핵심으로 꼽았다. 5위 '미지의 서울'은 스튜디오드래곤이 기획한 작품으로, 인간관계와 배경을 통해 보편적인 치유를 담아냈다는 평가를 받았다.

6위 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'은 공개 직후 넷플릭스 비영어권 TV쇼 부문 인도네시아와 말레이시아 등 6개 국가에서 1위를 기록했다. 7위 '스터디그룹'은 아시아 아카데미 크리에이티브 어워즈(AACA)에서 스트리밍 오리지널 극영화 부문 최우수 작품상을 받았다.

이 밖에도 타임은 '폭군의 셰프'와 '조각도시' 등을 주목할 만한 작품으로 언급했다. 사우스 차이나 모닝 포스트(SCMP)와 틴 보그 등 외신들도 CJ ENM 드라마를 올해의 K드라마로 연이어 선정했다.





AD

CJ ENM 관계자는 "티빙이 동남아시아 17개 지역과 일본 디즈니플러스에 진출해 K콘텐츠 확산을 본격화하고 있다"며 "콘텐츠 경쟁력과 글로벌 확장 가능성을 확인한 만큼 전 세계 시청자의 공감을 얻는 스토리텔링을 계속 선보이겠다"고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>