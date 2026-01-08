강유미 '중년남미새' 영상 여혐 논란 확산…여학생들 "아들 좀 잘 키워"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교내 성희롱 문제 심각…피해 공유하며 지적

교사들도 "여성혐오 언행 위험 수준" 우려

방송인 강유미가 자신의 유튜브 채널에 업로드한 '중년남미새' 영상. 강유미 유튜브 캡처

방송인 강유미의 '중년남미새' 영상이 풍자냐 조롱이냐를 놓고 갑론을박이 이어지고 있는 가운데, 여학생들 사이에서 남학생들의 여성혐오 발언이 심각하다는 주장이 다수 나오고 있다.

지난 1일 강유미는 자신의 유튜브 채널에 '중년남미새'라는 제목의 영상을 게재됐다. 8일 기준 조회수는 약 146만회를 기록했고, 댓글은 1만7000개가 넘었다.

'남미새'는 '남자에 미친 XX'라는 비속어의 줄임말이다. 남성에게 과도하게 집착해 모든 판단과 행동의 기준을 남자에게 두는 여성을 비하하는 표현이다.

강유미는 영상에서 외아들을 둔 중년 워킹맘 역할을 연기하며 "요즘 남자애들이 여자애들 눈치를 더 많이 본다", "아들에게 여자애들이 때리면 같이 때리라고 한다", "딸은 감정 기복이 심하고 예민하다", "나는 나쁜 시어머니 예약이다" 등의 대사를 내뱉었다.

해당 영상이 다수 커뮤니티를 통해 알려지자 여학생들이 반발에 나섰다. 자신들과 주변 친구들이 겪은 여성혐오 피해 사례를 공유하며 최근 남학생들의 성희롱 발언 등 언행이 심각하다는 것이다.

한 누리꾼은 "딥페이크 한창 터졌을 때 점심시간에 여자애들만 강당으로 모여서 '사회관계망서비스(SNS)에 사진 함부로 올리지 않기' 등 교육 받았다. 남자애들은 그 시간에 운동장에서 축구하고 있었고, 따로 교육도 없었다"고 주장했다.

'중년남미새' 영상에 달린 댓글들. 유튜브 캡처

다른 누리꾼은 "고등학생인데 공학 다니면 남혐 안 생기는 게 더 신기하다. 급식 먹으려고 기다리는데 자기보다 먼저 숟가락 챙겼다고 '야이 계집아' 소리도 들었다"며 "성희롱은 기본이다. 당한 게 한 두 번이 아닌데, 아들 교육 좀 똑바로 시켜라"고 분노했다.





교사노조연맹도 학생들의 여성혐오 문제가 심각한 상황이라고 우려했다. 연합뉴스에 따르면 장세린 교사노조연맹 정책국장은 "학생들의 여성혐오 관련 문제가 숱하게 벌어지고 있다"면서도 "학교 현장에서 여성혐오라는 말 자체가 아직 정착되지 않았다. 딥페이크, 불법 촬영 등 성범죄가 아닌 단순 여성혐오 발언은 처벌이 어렵다"고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

