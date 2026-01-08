2025년 멜론 연간차트 1위는 우즈 '드라우닝'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

데이식스·에스파 6곡 최대 진입

멜론 차트 이미지. 멜론 제공

카카오엔터테인먼트 뮤직플랫폼 멜론(Melon)이 8일 발표한 '2025 국내 연간차트'에서 가수 우즈의 '드라우닝(Drowning)'이 정상을 차지했다.

2023년 발매된 '드라우닝'은 우즈의 라이브 영상이 화제를 모으며 약 1년6개월 만에 차트 상위권에 진입했다. 이후 꾸준한 상승세를 탄 끝에 2025년 연간차트 1위까지 오르며 '역주행'했다.

지난해는 남성 솔로 가수의 약진이 두드러졌다. 11년 만에 정규앨범으로 복귀한 지드래곤은 '홈 스위트 홈(HOME SWEET HOME)'을 2위에 올렸다. 싱어송라이터 이무진은 '에피소드' 등 4곡을, 10CM(십센치)는 애니메이션 '너에게 닿기를' OST 리메이크곡을 10위에 안착시켰다.

그룹 중에서는 데이식스와 에스파의 활약이 돋보였다. 두 팀은 각각 6곡을 차트에 진입시키며 '최다 진입 아티스트'에 이름을 올렸다. 아이브는 5곡을 순위에 올렸다.

블랙핑크는 완전체 신곡 '뛰어'(27위)와 로제의 '아파트(APT.)'(6위), 제니의 '라이크 제니'(11위) 등 솔로곡까지 동반 히트했다. 보이넥스트도어(12위), 베이비몬스터(28위), 아일릿(43위) 등 5세대 아이돌과 올데이 프로젝트(23위) 등 신인들도 존재감을 드러냈다.

해외 차트에서는 OST와 팝, 제이팝(J-POP)이 고루 인기를 얻었다. 1위는 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST인 이재의 '골든(Golden)'이 차지했다. 해당 작품 OST는 30위권 내에 8곡이나 포진했다.





팝 시장에서는 레이디 가가와 브루노 마스의 협업곡 '다이 위드 어 스마일(Die With A Smile)'이 3위에 올랐다. 제이팝 부문에서는 애니메이션 '극장판 체인소 맨: 레제편' 주제가 등이 차트에 진입했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

