GH, 공공임대주택 5개 단지 '단열·스마트필름' 설치

경기주택도시공사(GH)가 공공임대주택 5개 단지에 단열 및 스마트 필름 설치를 완료했다.

이번 사업은 지난해 3월 경기도가 발표한 '관리비 제로 아파트' 비전을 현장에서 구체화한 것이다.

GH는 경기도와 사무 위·수탁 계약을 체결하고, 안양 냉천 행복주택 등 4개 지구 주택 311가구 창호에는 자외선 및 적외선을 차단하는 '단열 필름'을 설치했다. 광주 역세권 청년 혁신타운 공공임대주택 부대 복리시설 창호에는 투명도 조절 및 열 손실 방지 기능을 갖춘 '스마트 필름'을 적용했다.

안양 냉청 행복주택 필름 부착 외관 사진

이들 기술은 실내 온도를 일정하게 유지해 냉·난방기 가동률을 낮추며, 주거비 절감은 물론 건물 부문에서의 탄소중립 실현에도 기여할 수 있는 핵심 기후테크 솔루션으로 평가받는다.

GH는 단순한 주거공간 제공을 넘어, 기후 위기 대응 기술을 주택 관리에 접목해 탄소 배출은 줄이고 입주민의 냉·난방비 부담은 낮추는 기후테크 기반의 '에너지 복지'를 계속 실현한다는 계획이다.





김용진 GH 사장은 "이번 사업은 '관리비 제로 아파트'라는 정책적 비전을 실현하고 입주민들이 체감할 수 있는 에너지 복지를 시작한 첫 사례"라며, "앞으로도 경기도와 협력해 도민 주거의 질을 높일 수 있는 다양한 에너지 효율 개선사업을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

