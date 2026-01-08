[오늘의신상]"중독적인 매운맛"…빙그레, '꽃게랑 마라맛'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마라 풍미를 꽃게랑에 담아

빙그레는 스낵 브랜드 '꽃게랑'의 신제품 '꽃게랑 마라맛'을 출시한다고 8일 밝혔다.

1986년 첫선을 보인 '꽃게랑'은 꽃게를 재현한 모양에 특유의 바삭한 식감과 감칠맛으로 30년 넘게 꾸준한 인기를 이어온 장수 스낵 브랜드다.

꽃게랑 마라맛. 빙그레

이번에 선보이는 '꽃게랑 마라맛'은 하나의 식품 카테고리로 자리 잡은 마라를 활용해 마라 풍미를 꽃게랑 특유의 바삭한 식감과 조화롭게 담아낸 것이 특징으로, 얼얼하면서도 중독성 있는 매운맛을 통해 기존 제품과는 다른 맛 경험을 제공한다.

신제품 '꽃게랑 마라맛'은 기존 꽃게랑을 즐겨온 소비자는 물론, 마라 특유의 풍미와 매운맛을 선호하는 10~30대 소비자를 주요 타깃으로 개발됐다. '꽃게랑 마라맛'은 대형 할인점과 일반 소매점 등 전 유통채널을 통해 순차적으로 출시되며, 1월 둘째 주부터는 편의점에서도 만나볼 수 있다.





빙그레 관계자는 "꽃게랑은 오랫동안 세대를 아우르며 사랑받아온 스낵"이라며 "이번 '꽃게랑 마라맛' 출시를 통해 소비자들에게 새로운 즐거움을 제공하고, 브랜드의 맛 다양성도 더욱 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

