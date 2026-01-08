HD현대마린솔루션, IBK기업은행과 300억원 상생펀드 조성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

협력사 금융 부담 완화로 공급망 안정 도모

ESG 컨설팅에 금리 우대…동반성장 모델

HD현대의 해양 분야 종합 솔루션 기업 HD현대마린솔루션이 협력사 지원을 위한 300억원 규모 동반성장 펀드를 조성한다.

HD현대마린솔루션은 전날인 7일 경기 성남시 HD현대 글로벌 연구·개발(R&D) 센터에서 IBK기업은행과 '공급망 ESG(환경·사회·지배구조) 동반성장 펀드 조성을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 8일 밝혔다. 이번 협약은 협력사의 금융 부담을 완화해 안정적인 공급망을 구축하고, 상생을 통한 지속가능한 산업 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.

김정혁 HD현대마린솔루션 경영지원부문장(왼쪽부터)과 이대성 IBK기업은행 대기업금융센터 본부장이 7일 300억원 규모의 '공급망 ESG 동반성장펀드 조성을 위한 업무협약'을 체결했다. HD현대

AD

양사는 공동으로 300억원 규모의 동반성장 펀드를 조성해 협력사에 대출 및 금리 우대 혜택을 제공할 계획이다. 기업별 대출 한도는 최대 5억원이다. 거래 기여도와 신용등급 등에 따라 최대 1.06%포인트의 금리 감면 혜택이 적용된다. 이와 함께 IBK기업은행은 중소 협력사를 대상으로 ESG 경영 역량 강화를 위한 맞춤형 컨설팅과 전문기관의 현장 실사를 무상으로 지원한다.

HD현대마린솔루션은 이번 펀드를 통해 협력사들이 운영자금 확보 부담을 덜고, 설비 확장이나 신규 사업 추진 등 중장기 성장 기반 마련을 위한 투자 재원으로 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 김정혁 HD현대마린솔루션 경영지원부문장은 "동반성장 펀드 조성은 협력사와 함께 성장하며 지속가능한 산업 생태계를 구축하겠다는 회사의 의지를 담은 것"이라며 "앞으로도 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 지원을 확대해 협력사와의 상생을 강화해 나가겠다"고 말했다.





AD

한편 HD현대마린솔루션은 설·추석 명절 자재 대금 조기 지급, 협력사 품질 관리 지원 등 다양한 상생 프로그램을 운영하며 협력사와의 동반성장 기반을 넓혀가고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>