넷플릭스, 오리지널 시리즈 '뷰티 인 더 비스트' 제작

김민주·로몬·문상민 등 출연

늑대 인간 소재 청춘 판타지

넷플릭스는 새 오리지널 시리즈 '뷰티 인 더 비스트(가제)' 제작을 확정하고 김민주, 로몬, 문상민을 캐스팅했다고 8일 밝혔다.

늑대로 변하는 비밀을 가진 민수가 대학 선배 해준, 늑대 소년 도하와 만나며 벌어지는 이야기를 그린 청춘 판타지 로맨스다.

김민주는 늑대로 변하는 능력을 들키지 않기 위해 감정을 억누르며 살아온 민수를 연기한다. 사회화를 교육받고 대학에 입학한 뒤 평범한 일상을 꿈꾸는 인물이다. 문상민은 겉모습은 날카롭지만 실제로는 순한 성격의 해준, 로몬은 자유분방한 성격의 늑대 인간 도하로 각각 출연한다.





각본은 넷플릭스 시리즈 '인간수업'과 '글리치'의 진한새 작가가 썼다. 메가폰은 드라마 '푸른 바다의 전설', '시지프스', '옥씨부인전' 등을 만든 진혁 감독이 잡는다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

