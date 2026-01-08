W컨셉, 새 등급제 'W멤버십' 오픈…"최상위 고객 문화예술 혜택 제공"

W시그니처 고객 대상, 시즌별 문화예술 초청 혜택
1분기 中 라이프스타일 외부 제휴 혜택 공개
패션 플랫폼 W컨셉이 새로워진 회원 등급제 'W멤버십'을 공개한다고 8일 밝혔다.
W멤버십의 가장 큰 변화는 '등급별 전용 혜택 추가'다. 최근 6개월 누적 회원 등급 점수가 150만점 이상인 최상위 등급 'W시그니처(W SIGNATURE)' 고객에게는 시즌별로 문화예술 공연 초청 혜택이 제공된다.
첫 시작으로 이달 중 W시그니처 고객 중 550명을 추첨해 '뮤지컬 킹키부츠' 초대권을 1인 2매 증정한다. 1분기 내에 W베스트 이상 등급 고객을 위해 외부 제휴 혜택을 추가로 선보일 예정이다.
이달 말까지 고객 참여 이벤트도 진행한다. 이벤트 참여 시 멤버십 등급별로 1명씩 총 4명을 추첨해 W컨셉 앱에서 현금처럼 사용할 수 있는 500만 포인트를 각각 지급한다. 이외에도 멤버십 개편 알림 페이지에만 방문해도 받을 수 있는 최대 7% 시크릿 쿠폰을 발급한다.
W컨셉은 회원 등급제 개편으로 핵심 고객 혜택을 강화한다는 방침이다. 고객 등급 산정 기준을 구매 실적과 활동 포인트를 합산함으로써 출석체크, 숏폼 시청 등 다양한 앱 내 활동이 누적 포인트로 집계된다. 이를 통해 고객 이용을 확대하고 체류 시간을 늘려 앱 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
정의술 W컨셉 CRM팀장은 "패션과 뷰티에 관심 높은 고객이 문화생활에도 적극적이라는 점에서 착안해 다양한 혜택을 제공하고자 한다"며 "자주 방문하고 찾는 쇼핑 앱이 될 수 있도록 고객 체감 혜택을 늘려나갈 것"이라고 말했다.
박재현 기자 now@asiae.co.kr
