[뉴욕증시]다우지수, 사상 첫 5만선 돌파 마감

뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수(이하 다우지수)가 6일(현지시간) 사상 처음으로 5만선을 돌파 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우지수는 전장보다 1206.95포인트(2.47%) 오른 5만115.67에 거래를 마쳤다. 다우지수가 5만선을 돌파한 것은 이날이 처음이다.

대형주 중심의 S&P500 지수는 전장보다 133.90포인트(1.97%) 오른 6932.30에, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 490.63포인트(2.18%) 오른 2만3031.21에 각각 마감했다.

종목별로는 엔비디아가 7.87% 급등했다. AMD(8.2%), 브로드컴(7.22%) 등 엔비디아 경쟁사들도 동반 급등했다. 주요 빅테크들이 올해 인공지능(AI) 인프라 구축을 위한 자본지출을 예상보다 늘리면서 AI 칩 업체들의 수혜로 이어질 것이란 기대로 이어졌다.

구글은 지난 4일 지난해 자본지출 914억달러의 2배 수준인 1750억~1850억달러를 올해 자본지출 예상액으로 제시했고, 아마존은 전날 실적발표에서 AI 데이터센터 증설 등에 투입할 자본지출이 지난해 1500억달러에서 올해 2000억달러로 늘어날 것이라고 전망했다. 다만 아마존은 자본지출 부담에 대한 우려로 이날 5.55% 하락했다.





투자회사 베어드의 로스 메이필드 투자전략가는 "AI 제품에 대한 실제 수요가 있고, 실질적인 사업 계획이 있으며 이를 달성하기 위해 막대한 지출을 할 필요가 있다는 증거가 있다고 본다"며 "최근과 같은 매도가 나타나면 일정 수준의 바닥에서 저가 매수를 하는 특정 집단이 나타난다"고 했다.





