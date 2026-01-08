"中로봇? 공장서 '쿵푸' 무슨 소용…'360도 관절 회전' 아틀라스는 현장서 슈퍼휴먼"[인터뷰]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

잭 재코우스키 아틀라스 개발 총괄

"아틀라스, '쿵푸'보다 경제효과…양산 경험이 차별점"

쿵푸 동작 시연한 中 로봇 견제

"실제 산업 현장 업무 수행" 강조

현대자동차그룹 로봇 계열사 보스턴다이나믹스가 중국 로보틱스 업체들을 상대로 자신감을 드러냈다. 중국 기업의 로봇이 사람의 행동을 묘사하는 데 초점을 맞춘 반면 아틀라스는 실제 산업 현장에 적합하도록 관절을 360도 회전하는 등 인간 이상의 성능을 보인다는 설명이다.

CES 개막일인 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 현대차그룹 부스에 로봇 아틀라스가 전시돼 있다. 연합뉴스

잭 재코우스키 보스턴다이나믹스 아틀라스 개발 총괄은 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026' 이틀차인 7일(현지시간) 라스베이거스 컨벤션센터 현대모비스 비즈니스 미팅룸에서 기자들과 만나 "중국 업체들이 로봇 시장에 적극 뛰어들고 있지만 퍼포먼스 측면에서 실제 산업 현장에서 어떤 업무를 수행할 수 있을지 초점을 맞춰주면 좋겠다"며 이같이 말했다.

그는 "현장에서 아무것도 안하고 걸어다니거나 '쿵푸'만 선보이면 경제적 효용을 가져다주지 않는다고 생각한다"며 "복잡한 조작 업무에서 사람을 대체하기 위해 하드웨어 측면에서 (우리는) 초격차를 유지하면서 이 시장을 주도하고 있다"고 했다. 지난해 5월 중국의 로봇 기업 유니트리의 휴머노이드 로봇 'G1'은 쿵푸 동작을 시연하며 화제가 됐다.

잭 재코우스키 보스턴다이나믹스 아틀라스 개발 총괄(왼쪽)과 오세욱 현대모비스 로보틱스추진실장 상무가 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026' 이틀차인 7일(현지시간) 라스베이거스 컨벤션센터 현대모비스 비즈니스 미팅룸에서 만나 악수를 나누고 있다. 현대자동차그룹.

오세욱 현대모비스 로보틱스사업추진실 상무 역시 "중국 업체들은 사람 행동을 모사하는 데 집중하고 있다"며 "반대로 보스턴다이나믹스의 아틀라스는 실제 양산 라인에서 사람의 이상인 '슈퍼휴먼' 퍼포먼스를 낸다"고 했다.

보스턴다이나믹스가 중국 로보틱스 업체와 경쟁에서 승리하는 데는 현대모비스의 역할도 크다는 설명이다. 재코우스키 총괄은 "현대모비스가 최적의 파트너라 생각한 건 중국 업체에 뒤지지 않을 뿐 아니라 대량 부품을 성능과 가격, 신뢰도 측면에서 잘 공급한 역사가 있다"고 했다.

오 상무는 "중국 로봇 개발사들은 부품을 대규모 생산한 경험이 없다"며 "현대모비스는 대량 양산 경험과 노하우가 있어서 신생 중국 부품 업체와는 차별화됐다"고 했다. 또한 "원가 경쟁력 측면에서도 자동차 부품을 생산하면서 얻은 기술을 반영해 원가 절감이 가능하다"며 "현대모비스는 전 세계 생산라인이 이미 구축돼 있고 사후관리(AS) 공급망도 있어서 부품을 안정적으로 공급할 수 있다"고 덧붙였다.

오세욱 현대모비스 로보틱스추진실장 상무(왼쪽)와 잭 재코우스키 보스턴다이나믹스 아틀라스 개발 총괄이 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026' 이틀차인 7일(현지시간) 라스베이거스 컨벤션센터 현대모비스 비즈니스 미팅룸에서 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 현대자동차그룹.

이날 현대모비스는 보스턴다이나믹스에 로봇용 액추에이터를 공급하기로 했다고 밝혔다. 액추에이터는 제어기로부터 신호를 받아 동작을 수행하는 핵심 구동장치로 휴머노이드 로봇을 제작하는 재료비의 60%가량을 차지하는 부품이다.

인공지능(AI)의 고질병인 할루시네이션은 구글과 협력으로 해결하기로 했다. CES 개막을 하루 앞둔 지난 5일 보스턴다이나믹스와 구글 딥마인드는 전략적 파트너십을 맺는다고 발표했다. 양사는 운동 능력을 가진 아틀라스에 지능을 보유한 제미나이를 결합하기로 했다.





세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026' 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 만달레이베이에서 열린 현대차그룹 프레스 컨퍼런스에서 차세대 전동식 아틀라스 시제품이 손인사하고 있다. 연합뉴스

재코우스키 총괄은 "구글 딥마인드는 로봇 난제 최상단에 있는 고난도를 연구해 온 조직이기 때문에 학계에서 답을 내지 못한 것에 답을 낼 거라고 생각한다"고 기대했다.





라스베이거스(미국)=전영주 기자 ange@asiae.co.kr

