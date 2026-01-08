CES 혁신상 받은 '나무엑스', 구글 제미나이 연동

초지능형 AI 웰니스 플랫폼 완성

SK인텔릭스는 웰니스 로봇 '나무엑스(NAMUHX)'에 구글의 인공지능(AI) 모델 '제미나이'를 연동해 초지능형 AI 웰니스 플랫폼으로서 완성도를 한층 강화했다고 8일 밝혔다.

나무엑스는 자율주행과 100% 음성 제어 기능을 바탕으로 실내 공기의 오염원을 스스로 감지·정화하는 에어 솔루션, 비접촉식 광혈류측정(rPPG) 기술로 체온·심장활동강도·맥박·산소포화도·스트레스 지수 등 5가지 주요 건강 지표를 10초 이내에 측정하는 바이탈 사인 체크 등 혁신 기능을 제공한다.

SK인텔릭스 웰니스 로봇 나무엑스

나무엑스는 차별화된 AI 기술력을 바탕으로 보안, 뷰티, 명상, 펫케어, 슬립케어 등 다양한 웰니스 영역으로 서비스를 확장해 일상 전반을 케어하는 통합형 웰니스 플랫폼을 목표로 한다. 최근에는 이러한 기술력과 혁신성을 종합적으로 인정받아 세계 최대 IT·가전 전시회인 CES에서 혁신상을 수상했다.

SK인텔릭스는 나무엑스에 최첨단 AI 모델 제미나이를 연동함으로써 답변의 정확도와 응답 속도 등 AI 음성 대화 성능을 한층 강화했으며, 구글 검색 기능을 활용해 최신 이슈 및 정보에 대한 실시간 답변이 가능해졌다고 설명했다. 또한 향상된 어휘 이해 능력과 자연스러운 연속 대화, 고도화된 정보 제공 기능을 구현했다.





SK인텔릭스 관계자는 "글로벌 최고 수준의 AI 모델 '제미나이' 연동은 세계 최초 웰니스 로봇 나무엑스가 초지능형 AI 웰니스 플랫폼으로서의 기능과 완성도를 한층 끌어올리는 계기"라며 "기술이 사람을 찾아가는 '휴먼 센트릭(Human-Centric)' 철학을 바탕으로, 데이터 기반의 초개인화된 맞춤형 케어를 통해 사용자의 일상 모든 순간을 보다 건강하고 풍요롭게 만드는 통합 웰니스 플랫폼으로 발전해 나갈 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

