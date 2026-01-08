박정원 두산 회장 “맞춤형 에너지 솔루션으로 AI시대 에너지 시장 선도”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘CES 2026’에서 AI 사업 모색

현지에서 글로벌 공채 면접 진행

박정원 두산그룹 회장이 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 현장을 찾아 "이번 CES에서 강조한 것처럼 두산의 맞춤형 에너지 솔루션으로 인공지능(AI) 시대 에너지 시장을 선도할 것"이라고 말했다.

오른쪽부터 박정원 두산그룹 회장과 박지원 두산그룹 부회장이 7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리고 있는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 현장에서 두산 부스에 전시된 가스터빈 모형을 살펴보고 있다. 두산

박 회장은 7일(현지시간) 박지원 두산그룹 부회장, 정연인 두산에너빌리티 부회장, 스캇박 두산밥캣 부회장 등 경영진과 미국 라스베이거스에서 열리고 있는 'CES 2026' 현장을 찾아 AI를 중심으로 최신 기술 동향을 살피고 사업 기회를 모색했다.

박 회장은 이날 두산 부스를 살펴본 뒤 "AI 시대를 맞아 데이터센터를 중심으로 전력 수요가 크게 늘어날 것이고, 고객 여건에 따라 에너지 수급 방식도 다양해질 것으로 예상된다"면서 "각각의 니즈에 대응할 수 있는 에너지 솔루션을 갖추고 있는 만큼 맞춤형 전략으로 에너지 시장을 리드해 나갈 것"이라고 강조했다.

두산은 '파워 바이 두산(Powered by Doosan)'을 테마로 전시관을 마련했다. 지난해 미국 빅테크 기업과 5기 공급 계약을 맺은 380㎿급 발전용 대형 가스터빈 모형을 전시했다. 대규모 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 상용화된 제품으로 365일 멈춤 없이 가동돼야 하는 AI 데이터센터에 현실적 에너지원으로 꼽힌다.

차세대 전력 공급원으로 주목받고 있는 소형모듈원전(SMR) 모형도 선보였다. 모듈형 설계로 수요에 따라 맞춤형으로 전력을 공급할 수 있다는 점이 장점으로 꼽힌다. 이와 함께 전시된 수소연료전지 제품은 짧은 건설 기간, 모듈형 설계를 특징으로 하며 어디든 설치 가능해 데이터센터를 위한 주전력과 보조전력으로서 모두 활용될 수 있는 에너지 솔루션이다.

두산밥캣과 두산로보틱스가 선보인 '피지컬 AI' 기술도 이번 두산 전시의 테마 가운데 하나다. 박정원 회장은 올해 신년사에서 "두산은 발전기자재, 건설기계, 로봇 등 분야에서 세계적 수준의 제조 역량과 방대한 하드웨어 데이터를 보유하고 있어 피지컬 AI 시대를 선도할 수 있는 강점을 지니고 있다"고 강조한 바 있다.

두산밥캣은 현장 작업자를 지원하는 음성 기반 AI 기술 '잡사이트 컴패니언(Jobsite Companion)', 정비 효율을 높이는 '밥캣 서비스 AI' 등 피지컬 AI 구현의 핵심 소프트웨어 기술을 소개했다. 또 두산로보틱스는 AI와 3D 비전 기술로 코딩 없이 작업을 수행하는 '스캔앤고(Scan&Go)'를 선보였다. '스캔앤고'는 이번 CES에서 AI 부문 최고 혁신상과 로봇공학 부문 혁신상을 받았다.

한편, 박정원 회장은 글로벌 인재 확보를 위해 CES에 맞춰 현지에서 진행된 공개채용도 직접 챙겼다. 두산이 그룹 차원에서 해외 공개채용을 실시한 것은 이번이 처음이다. 이번 채용 대상은 미국 대학 유학생으로, 학위를 마쳤거나 졸업 예정인 공학계열 전공자다.

모집분야는 AI를 비롯해 가스터빈, 원자력, 로보틱스 등 연구개발(R&D) 직무다. 두산은 졸업예정자의 경우 잔여 학기에 맞춰 산학 장학금을 최대 36개월까지 지원할 방침이다. 합격자들은 개인별 학사일정을 마친 후 바로 입사하게 된다.





두산 관계자는 "이번 CES는 두산의 차별화된 에너지·AI 기술력을 알리는 동시에, 이를 이끌어갈 미래 인재를 확보하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 글로벌 공개채용을 계속해서 기술 혁신을 이끌 인재 풀을 넓혀갈 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

