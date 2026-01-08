[날씨]전국 강추위…출근길 영하 10도 안팎

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목요일인 8일 전국 내륙을 중심으로 아침 기온이 -10도 안팎으로 낮아 춥겠다.

연합뉴스

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 현재 기온은 서울 -6.7도, 인천 -6.7도, 수원 -6.4도, 춘천 -9.9도, 강릉 -5.0도, 청주 -5.4도, 대전 -6.4도, 전주 -5.0도, 광주 -1.9도, 제주 5.1도, 대구 -3.8도, 부산 -2.0도, 울산 -4.0도, 창원 -2.3도 등이다. 낮 최고기온은 -3∼5도로 예보됐다.

제주도에는 오후까지 비 또는 눈이 내리는 곳이 있고, 전라권 서부에는 오전까지 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 울릉도·독도·제주도 5㎜ 미만이다. 예상 적설량은 울릉도·독도 1∼5㎝, 제주도 산지 1∼3㎝, 제주도 중산간 1㎝ 안팎이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.





바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해·남해 1.0∼3.5m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

