광진구 "1인 가구, 무료 건강검진 받으세요"

19~64세 대상 연 1회, 19개 항목 검사

서울 광진구(구청장 김경호)가 1인 가구의 건강관리를 위해 무료 건강검진 지원사업을 시행한다.

지원 대상은 주민등록상 광진구에 거주하는 19~64세 1인 가구다. 타 자치구 거주자도 관내 학교 재학 또는 직장 재직 증명서를 지참하면 검진이 가능하다. 단 국가건강검진 대상자는 제외된다.

광진구청 전경. 광진구 제공.

AD

검진은 광진구보건소 1층 민원실에서 평일 오전 9시부터 11시까지 받을 수 있다. 사전 예약 없이 검사 전날부터 10시간 이상 금식 후 신분증과 주민등록등본을 지참해 방문하면 된다.

검진 항목은 흉부방사선검사, 소변검사, B형간염검사, 혈당검사, 신장기능검사, 간기능검사, 갑상선자극호르몬검사 등 총 19종이다. 결과는 직접 방문 또는 공공보건누리집에서 확인할 수 있으며, 이상 소견 발견 시 보건소 전문의와 맞춤 상담도 가능하다.





AD

김경호 광진구청장은 "1인 가구는 생활 여건상 건강에 소홀해지기 쉬운 만큼, 이번 무료 건강검진을 통해 자신의 건강 상태를 점검하고 질병을 조기에 예방하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 건강하고 활력있는 광진을 만들기 위해 생활 밀착형 건강 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>