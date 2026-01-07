"술 그만 마셔"…말다툼 끝 40대 한국인, 인도서 20대 동거녀에 피살

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

음주 문제로 다툼…흉기 수차례 찔려 사망

인도에서 40대 한국인 남성이 함께 살던 20대 현지인 여자친구와 말다툼 끝에 흉기에 찔려 숨지는 사건이 발생했다.

인도에서 한국인 남성 A씨(47)가 음주 문제로 여자친구 B씨(22)와 다투다 살해당하는 사건이 발생했다. 타임스오브인디아

7일(현지시간) 인도 일간 타임스오브인디아에 따르면 지난 4일 새벽 수도 뉴델리 인근 그레이터노이다의 한 아파트에서 한국인 남성 A씨(47)가 음주 문제로 여자친구 B씨(22)와 다투다 살해당하는 사건이 발생했다.

보도에 따르면 현지 경찰은 이날 오전 한 지역 대학병원으로부터 한국인 남성이 흉기에 찔려 숨졌다는 신고를 접수하고 현장에 출동했다.

경찰 조사 결과, B씨는 피해자에게 식사를 하고 잠자리에 들 것을 권했으나, 피해자가 공격적인 태도를 보이며 말다툼이 격화됐다. 이후 몸싸움으로 번졌고, 이 과정에서 피해자가 B씨를 폭행한 것으로 알려졌다. B씨는 이에 격분해 식탁 위에 있던 흉기를 집어 휘둘렀다.

범행 직후 B씨는 자신의 운전기사를 불러 A씨를 병원으로 옮겼으나 끝내 숨졌다.

두 사람은 약 2년 전 한 파티에서 처음 만나 연인 관계로 발전한 것으로 파악됐다. 피해자는 10여년간 그레이터노이다의 물류센터에서 근무 중이었으며, 인도 북동부 마니푸르주 출신인 B씨는 무직 상태였다.

피해자의 가족은 조만간 인도로 입국할 예정인 것으로 알려졌다.





현지 경찰은 B씨에게 살인 혐의를 적용해 입건했다. 경찰 관계자는 "운전기사 진술에 따르면 두 사람은 사소한 문제로 자주 다퉜으며, 지난달에도 피해자가 갑작스럽게 공격적인 행동을 보인 적이 있었다"며 "사건 경위를 전반적으로 조사 중이며 여성은 현재 구금 상태에서 추가 조사를 받고 있다"고 밝혔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

