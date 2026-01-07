[내일 날씨]목요일 아침 서울 체감 -13도…중부내륙은 낮에도 영하

수도권과 강원, 충북, 경북은 8일 아침 기온이 7일 아침보다 10도 이상 낮겠다. 나머지 지역도 아침 기온이 하루 새 5도 이상 떨어지겠다.

북서쪽에서 찬 공기가 재차 유입되면서 기온이 급락하겠다.

체감온도가 영하 18도까지 떨어지며 올 겨울들어 가장 추운 날씨를 보인 26일 서울 종로 한 건물에서 바라본 도심의 빌딩들이 난방을 가동하며 수증기를 내뿜고 있다. 2025.12.26 조용준 기자

AD

8일 아침 최저기온은 -14도에서 -2도 사이에 분포하겠다.

강원내륙·산지는 -15도 안팎, 나머지 중부내륙과 전북동부·경북내륙은 -10도 안팎까지 기온이 낮아질 전망이다.

서울의 경우 아침 최저기온이 -9도로 예상되면서 평년기온보다 5도 이상 높았던 7일 아침 최저기온(0.4도)보다 크게 떨어지겠다. 특히 바람이 거세게 불면서 체감온도는 -13도까지 내려가겠다.

다른 주요 도시 아침 최저기온 예상치는 인천·대전 -8도, 광주·부산 -4도, 대구·울산 -6도다.

기온이 큰 폭으로 떨어질 것으로 예상되며 서울 서북권과 동북권, 인천 강화, 경기북부·남동부, 강원, 충북과 경북 대부분 지역에 한파주의보가 발령됐다. 이 한파주의보는 7일 오후 9시를 기해 발효되겠다.

8일 전국 낮 최고기온은 -3∼5도겠다.

중부내륙은 낮에도 영하권에 머무는 곳이 많겠다.

주요 도시 예상 낮 최고기온 서울 -1도, 인천 -2도, 대전·대구 2도, 광주·울산 3도, 부산 4도다.

추위는 금요일인 9일 아침까지 이어질 것으로 보인다.

9일 아침 최저기온은 -11∼-2도에 그치며 평년기온과 비슷하거나 약간 낮은 수준이 유지되겠고, 낮 최고기온은 3∼10도로 평년기온과 비슷하거나 조금 웃도는 수준까지 오르겠다.

서울과 경기내륙 일부, 강원동해안·산지, 전남동부, 영남 등 건조특보가 내려진 지역을 중심으로 대기가 건조해 불이 나기 쉬운 상황이 8일에도 유지되겠다.

건조함은 주말 눈비가 내리면서 다소 해소되겠다.

9일 밤 수도권(경기남서부 제외)과 강원내륙·산지부터 비나 눈이 내리기 시작해 충남을 제외한 중부지방에서 토요일인 10일 밤까지, 충남과 호남에서 11일 오후까지 오겠다. 제주는 13일까지 강수가 예상되며 12일 오후엔 중부지방과 호남, 13일 오전엔 호남에도 눈비가 내리겠다.

서해남부북쪽먼바다와 제주서부앞바다에 8일 오후, 동해중부먼바다·제주남서쪽안쪽먼바다·제주남쪽바깥먼바다에 8일 밤까지 바람이 시속 35∼60㎞(10∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ로 높게 일겠다.

다른 해상에서도 점차 풍랑이 거칠어지겠으니 기상 정보를 확인해야 한다.





AD

동해안에 8∼9일 너울이 유입되면서 높은 물결이 강하게 밀려오겠으니 주의가 필요하다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>