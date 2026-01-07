이동환 고양시장 “붉은 말처럼 역동적인 고양의 도약 이끌 것”

고양시, 새해 첫 간부회의 개최

2026년 달라지는 제도 '맞춤형 홍보' 주문

개통 1주년 맞은 GTX-A, 6월 3단계 개통 예정

시민 체감 교통 혁신 가속 기대

경기 고양특례시(시장 이동환)가 7일 백석별관에서 새해 첫 간부회의를 열고 '2026년 달라지는 제도'에 대한 시민 홍보 강화를 주문했다.

이동환 고양특례시장이 7일 백석별관에서 새해 첫 간부회의를 열고 '2026년 달라지는 제도'에 대한 시민 홍보 강화를 주문하고 있다. 고양특례시 제공

간부회의를 시작하며 이동환 시장은 "병오(丙午)년을 맞아 올해는 붉은 말처럼 활력 넘치고 역동적인 한 해가 될 것"이라며 "직원들의 뜨거운 열정과 거침없는 추진력으로 고양의 변화와 도약을 가속화하는 한 해가 되길 바란다"고 말했다.

이어 지난 1일 행주산성에서 열린 해맞이 행사가 많은 인파에도 현장 혼선이나 안전사고 없이 마무리됐다며 행사에 동원된 직원들과 유관기관, 자원봉사자들에게 감사의 말을 전했다.

또 이 시장은 "개통 1주년을 맞은 GTX-A로 시민들의 이동 편의가 크게 향상됐다"며 "올해 6월 3단계 개통이 완료되면 킨텍스역에서 화성 통탄까지 40분 이내 이동이 가능지는 만큼, 교통 혁신 효과가 더욱 확대될 것"이라고 기대감을 나타냈다. 동시에 GTX를 이용하는 시민 불편이 없도록 노력해달라고 당부했다.

이후 2026년 새해를 맞아 달라지는 제도에 대해 보고를 받은 이 시장은 다양한 홍보 채널을 활용한 신속하고 정확한 안내를 강조했다.





이동환 시장은 "시민 체감도가 높은 정책은 대상자 맞춤형 홍보를 통해 혜택 누락이 없도록 해달라"고 당부함과 동시에 "직원들도 새롭게 달라지는 제도와 법령을 충분히 숙지해 업무에 임하고, 시민 생활과 동떨어져 있다고 판단되는 법과 제도는 중앙부처에 적극적으로 개선안을 건의해달라"고 말했다.





