양주시, 지자체 기금운용 성과 평가 1위…인센티브 1500만원 확보

경기 양주시가 행정안전부 주관 '2024회계연도 지방자치단체 기금운용 성과분석'에서 자치단체 평가그룹(시-2) 내 1위에 선정됐다.

양주시청 전경. 양주시 제공

이번 평가는 행안부가 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 기금운용의 효율성과 건전성 등 2개 분야, 11개 지표에 대해 정량평가를 실시한 결과다. 양주시는 이번 수상으로 5년 연속 1위라는 성과를 거뒀다.

시는 그동안 기금의 목적 외 사용을 방지하고 타 회계 의존도를 낮추는 등 기금운용 시스템 개선에 주력해 이번 평가에서 재정 인센티브로 특별교부세 1500만원을 확보했다.

양주시는 확보한 인센티브를 시민 편의 시설 확충과 지역 경제 활성화 등 민생과 직결된 사업에 투입한다는 방침이다.





양주시 관계자는 "전 부서가 협력해 효율적인 재정 운용에 집중해 온 노력이 좋은 결과로 이어져 뜻깊다"며 "이번 분석 결과를 면밀히 검토해 향후에도 기금운용의 건전성을 높이고, 투명한 행정 서비스를 제공할 수 있도록 제도적 보완을 이어가겠다"고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

