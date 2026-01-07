부산사람 아니가… 부산시 "고향사랑기부금, 광역 1위에 역대 최대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 최종 모금액 42억743만3000원

지난해 부산을 사랑한 '부산사람'이 부산에 기부한 돈은 42억원이 넘었다. 8개 특·광역시 가운데 고향을 위해 쾌척한 돈이 1등이다.

부산시(시장 박형준)는 2025년 한해 모금된 고향사랑기부금이 총 42억743만3000원(잠정)을 기록하며 제도 시행 이후 역대 최대 실적을 경신했다고 7일 알렸다. 이는 8개 특·광역시 가운데 1위에 해당하는 성과다.

이번 모금액은 2024년 4억5589만7000원과 비교해 약 9.2배 증가한 규모다. 시는 전국 각지의 출향인과 기부자들이 보낸 성원이 '시민이 행복한 부산'을 만드는 새로운 동력이 될 것으로 보고 있다.

이 같은 성과에는 지난해 10월 16일부터 12월 31일까지 진행된 '역대급 경품 대발사 시즌2! 부산 고향사랑기부 연말 빅 이벤트'가 크게 기여한 것으로 분석된다. 이벤트 기간에 전체 기부자 4만1849명 가운데 2만9000여명이 참여했다. 모금액은 29억6000여만원으로 2025년 전체 실적의 약 70%를 차지했다. 시는 전날 이벤트 당첨자 2930명을 최종 선정해 발표했으며 당첨자에게는 부산의 매력을 담은 다양한 경품을 제공할 예정이다.

부산시는 지난해 고향사랑기부금으로 확보한 재원을 투명하고 내실 있게 운영하면서 제도의 취지에 부합하는 2026년도 기금사업 추가 발굴에도 행정력을 집중할 계획이다.

이미 확정된 사회복지관 행복나눔버스 구입 등 6개 사업, 8억6000만원 외에도 사회적 취약계층 지원, 지역 주민의 문화·예술·보건 증진, 지역공동체 활성화 등 시민 체감형 신규 사업을 지속적으로 발굴한다는 방침이다.





AD

박근록 시 행정자치국장은 "부산을 잊지 않고 소중한 정성을 보내준 모든 기부자에게 깊이 감사드린다"며 "기부자의 뜻이 반영될 수 있도록 기부금이 꼭 필요한 곳에 가치 있게 쓰이도록 하겠다"고 말했다.

AD





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>