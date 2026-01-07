박병규 구청장 "광주·전남 통합 시 광산구 변화 가장 클 것”

경계 입지·교통망 강점 들어
산업 실행 거점 가능성 제시
박병규 광주 광산구청장은 7일 "광주·전남 행정통합이 이뤄지면 광산구가 가장 큰 변화를 맞이하는 지역이 될 수 있다"고 밝혔다.
박 구청장은 이날 광산구청에서 열린 기자간담회에서 "광산구는 광주와 전남 서부권이 맞닿아 있는 지점에 있는 지역"이라며 "통합이 현실화될 경우 지리적·기능적 중심 역할을 맡을 가능성이 크다"고 말했다.
그는 "광산구는 공항과 철도, 고속도로, 산업단지가 한 지역에 집적된 구조"라며 "전남 서부권과 광주 도심을 잇는 관문이라는 점에서 광역 교통과 산업 흐름의 핵심축이 될 수 있다"고 설명했다.
산업 구조 재편과 관련해서는 "광주는 정책과 기획, 연구 기능을 담당하고 전남은 부지와 에너지, 자원을 담당하는 방향으로 역할이 나뉠 수 있다"며 "광산구는 이 두 축을 연결해 제조와 실증, 산업 확장이 이뤄지는 실행 거점으로 기능할 여지가 있다"고 밝혔다.
행정통합의 의미에 대해서도 언급했다. 박 구청장은 "광주·전남 통합은 단순히 행정구역을 합치는 문제가 아니라, 중앙에 집중된 권한과 재정을 지역으로 분산시키는 자치분권 강화 흐름 속에 있다"며 "국가 운영 방식 전환의 한 과정이 될 수도 있다"고 말했다.
그는 또 "광주·전남 통합 논의는 과거에도 여러 차례 있었지만, 현재는 제도적·정치적 여건이 이전보다 성숙한 단계에 와 있다"며 "광산구 역시 시민 의견을 충분히 수렴해 변화에 대비하고, 지역의 중장기 방향을 설계해 나가겠다"고 덧붙였다.
호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
