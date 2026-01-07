박병규 구청장 "광주·전남 통합 시 광산구 변화 가장 클 것”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경계 입지·교통망 강점 들어

산업 실행 거점 가능성 제시

박병규 광주 광산구청장은 7일 "광주·전남 행정통합이 이뤄지면 광산구가 가장 큰 변화를 맞이하는 지역이 될 수 있다"고 밝혔다.

박 구청장은 이날 광산구청에서 열린 기자간담회에서 "광산구는 광주와 전남 서부권이 맞닿아 있는 지점에 있는 지역"이라며 "통합이 현실화될 경우 지리적·기능적 중심 역할을 맡을 가능성이 크다"고 말했다.

박병규 광산구청장이 7일 구청 2층 회의실에서 신년 기자간담회를 열고 새해 구정 운영 방향을 밝히고 있다. 광산구 제공

AD

그는 "광산구는 공항과 철도, 고속도로, 산업단지가 한 지역에 집적된 구조"라며 "전남 서부권과 광주 도심을 잇는 관문이라는 점에서 광역 교통과 산업 흐름의 핵심축이 될 수 있다"고 설명했다.

산업 구조 재편과 관련해서는 "광주는 정책과 기획, 연구 기능을 담당하고 전남은 부지와 에너지, 자원을 담당하는 방향으로 역할이 나뉠 수 있다"며 "광산구는 이 두 축을 연결해 제조와 실증, 산업 확장이 이뤄지는 실행 거점으로 기능할 여지가 있다"고 밝혔다.

행정통합의 의미에 대해서도 언급했다. 박 구청장은 "광주·전남 통합은 단순히 행정구역을 합치는 문제가 아니라, 중앙에 집중된 권한과 재정을 지역으로 분산시키는 자치분권 강화 흐름 속에 있다"며 "국가 운영 방식 전환의 한 과정이 될 수도 있다"고 말했다.





AD

그는 또 "광주·전남 통합 논의는 과거에도 여러 차례 있었지만, 현재는 제도적·정치적 여건이 이전보다 성숙한 단계에 와 있다"며 "광산구 역시 시민 의견을 충분히 수렴해 변화에 대비하고, 지역의 중장기 방향을 설계해 나가겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>