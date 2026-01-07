유진리츠운용, 마포구 별정우체국연금관리단 빌딩 매입 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매입가 1330억원

투자금액 1560억원

유진그룹 계열 리츠 전문 자산운용사인 유진리츠운용이 별정우체국연금관리단 빌딩의 매입을 성공적으로 완료했다고 7일 밝혔다.

서울 마포구 별정우체국연금관리단 빌딩. 유진그룹

유진리츠운용은 지난해 7월 서울시 마포구 별정우체국연금관리단 빌딩 매입의 우선협상자로 선정돼 설립 이후 첫 투자 성과를 거뒀다. 매입가는 약 1330억원으로, 부대비용을 포함한 총 투자금액은 약 1560억원이다.

유진리츠운용은 이번 인수 과정에서 선·중순위 대출 및 우선주·보통주를 혼합한 안정적 자금조달 구조를 설계했다. 특히 제1금융권 은행 차입 없이도 전체 조달 금리를 약 4.5% 수준으로 확보해 차별화된 자금조달 경쟁력을 입증했다.

유진리츠운용이 설립 첫해부터 정교한 수익 구조를 기반으로 우량 자산을 빠르게 확보하고, 안정적인 수수료와 투자 수익을 설계해 시장 내 경쟁력을 성공적으로 입증했다는 평가다.

별정우체국연금관리단 빌딩은 대지면적 1935㎡ 부지에 연면적 약 22,647㎡(지하 6층~지상 18층) 규모를 자랑하는 랜드마크급 오피스 건물이다. 공덕역 초역세권이라는 압도적인 입지 조건을 기반으로 안정적인 자산 운용이 가능할 것으로 기대된다.

한편, 유진그룹은 이번에 인수한 건물을 그룹 통합 사옥으로 활용할 예정이다. 현재 여의도·용산·마포 등에 분산된 계열사들을 한곳으로 집결해 업무 효율성을 극대화하고, 계열사 간 시너지를 창출해 자산 활용 가치를 한층 높인다는 계획이다.





유진리츠운용 관계자는 "이번 별정우체국연금관리단 빌딩 인수를 통해 유진리츠운용이 단순 관리자가 아닌 외부자산의 딜 소싱부터 엑시트까지 책임지는 '토탈 솔루션 제공자'로서의 역량을 입증했다"며 "성공적인 첫 단추를 기반으로 향후 2호, 3호 리츠 설립을 가속해 시장 내 입지를 공고히 할 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

