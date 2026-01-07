영주시, ‘복싱 꿈나무 선수 동계 합숙훈련’ 유치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한복싱협회 주관… 미래 국가대표 육성, 최적의 훈련 환경 제공

경북 영주시는 대한복싱협회가 주관하는 '복싱 꿈나무 선수 동계 합숙훈련' 개최지로 선정돼, 지난 5일부터 복싱 꿈나무 선수들이 영주시 대한복싱훈련장에서 합숙훈련에 돌입했다.

대한복싱협회 주관 복싱 꿈나무 선수들이 동계 합숙훈련 기념촬영을 하고 있다. 영주시 제공

이번 합숙훈련 유치는 2025년 12월 2일 열린 제30회 대한복싱협회 경기력향상위원회 회의를 통해 최종 결정됐다.

영주시는 훈련장과 시설 현황, 숙박 지원 계획, 지자체의 적극적인 지원 의지, 타지역과 차별화된 장점 등을 종합적으로 제시해 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

합숙훈련은 1월 5일부터 18일까지 13박 14일간 진행되며, 복싱 꿈나무 선수 26명과 지도자 5명 등 총 31명이 참여한다. 훈련과 숙박은 모두 영주시 대한복싱훈련장에서 이뤄져 선수들이 이동 부담 없이 안정적인 환경에서 훈련에 전념할 수 있도록 운영된다.

영주시 대한복싱훈련장은 국내 최초의 복싱 전용 훈련시설로, 2016년 8월 착공해 2018년 8월 준공됐다. 2개의 복싱 전용 훈련장을 비롯해 숙소 12실, 휴게실, 다목적실 등을 갖추고 있어 선수들의 체계적인 훈련과 합숙 생활에 최적화된 환경을 제공하고 있다.

영주시는 다양한 종목의 전지훈련·합숙훈련 유치에 적극 나서 스포츠 기반 지역발전에 힘쓸 계획이다.

조한철 영주시 체육진흥과장은 "이번 합숙훈련은 영주시가 체육 육성의 중심 도시로 자리매김하고 있음을 보여주는 의미 있는 성과"라며 "미래 국가대표로 성장할 유망한 선수들이 최고의 환경에서 훈련할 수 있도록 적극 지원하고, 지속적인 합숙훈련 유치를 통해 스포츠 도시 영주의 위상을 더욱 높여가겠다"고 말했다.





이번 합숙훈련 기간 동안 꿈나무 선수단을 비롯해 일반 복싱 선수와 학부모, 협회 임원 등 약 400여명이 영주를 방문할 예정으로, 지역 숙박업소와 음식점 등 지역경제에도 긍정적인 파급 효과가 있을 것으로 기대된다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

