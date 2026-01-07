프리즘 운영사 RXC, 70억 규모 시리즈A 투자 유치

“플랫폼 투자 한파 속 차별화된 리테일 미디어 전략 주목”

호텔·여행·K컬처 아우른 기획형 프로모션 성과 본격화

리테일 미디어 플랫폼 프리즘(PRIZM)을 운영하는 RXC가 70억원 규모의 시리즈A 투자를 유치했다고 7일 밝혔다.

이번 투자엔 기존 투자자인 LB인베스트먼트와 제트벤처캐피탈(ZVC)을 비롯해, GS벤처스, 한국벤처투자, 에이피알(APR) 등이 신규 투자자로 참여했다.

RXC는 창업 초기부터 프리즘을 통해 기존 이커머스와 차별화된 리테일 미디어 플랫폼 모델을 제시해 왔다. 서비스 론칭 초기 이례적으로 총 400억원 규모의 시드 및 PreA 투자를 유치했고, 이후에도 프리미엄 호텔·여행·K컬처 영역을 중심으로 성장세를 이어가고 있다.

프리즘은 몰입감 높은 디지털 미디어 콘텐츠를 기반으로 소비자의 발견과 경험을 연결하는 차세대 리테일 미디어 플랫폼이다. 고화질 라이브 콘텐츠와 숏폼 중심의 뉴미디어 포맷을 통해 브랜드와 상품을 소개하며, 단순 상품 노출과 가격 비교 중심의 기존 플랫폼들과 차별점을 두고 있다.

프리즘은 현재 국내 누적 가입자 100만명을 돌파했고, 평균 객단가는 150만원 이상으로 국내 이커머스 업계 최고 수준을 기록하고 있다. 특히 MAU(월간활성이용자수), 재방문율, 재구매율 모두 전년 대비 2배 이상 성장하며 고단가 고객층을 중심으로 한 안정적인 수요 기반을 확보했다. 최근 단독 프리미엄 라이브 프로모션만으로 월 거래액 200억원을 돌파하기도 했다. 지난해 기준 연간 거래액은 1500억원을 돌파했다.

특히 지난해 12월 진행한 그랜드 하얏트 서울 라이브에서 1시간 만에 거래액 60억원이라는 역대 최고 성과를 달성했다. 또한 백상예술대상·청룡시리즈어워즈·골든디스크어워즈 등 대형 시상식을 글로벌 라이브로 단독 중계하며 합계 약 1550만 명 이상의 누적 시청자 수를 기록한 바 있다. K컬처 관심 글로벌 가입자 약 300만명을 신규로 확보하면서, 글로벌 미디어 사업과 영상 광고 영역에 더해 K컬처 티켓 패키지 사업까지 영역을 확장하는 계획도 갖고 있다.





유한익 RXC 대표는 "프리즘만의 방식으로 '특별한 경험'을 기획하고 이를 몰입감 있는 디지털 미디어 콘텐츠로 전달해 온 점이 회사 전반의 성장으로 이어질 수 있었다"며 "앞으로도 프리미엄 호텔·여행은 물론 K-컬처 영역까지 아우르는 리테일 미디어 플랫폼으로서 프리즘만의 선순환 성장을 더욱 가속해 나가겠다"고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

