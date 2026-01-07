올해 지역활성화 투자펀드 규모 2000억원…투자기관 2배 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 모펀드 미소진액 2772억원

올해 실질투자 여력 4772억원 규모

올해 지역활성화 투자 펀드가 2000억원 규모로 조성된다. 올해부터 참여하는 모펀드 투자기관은 3곳에서 6곳으로 늘어난다. 인구 감소 지역의 프로젝트 투자 비율은 3분의 1에서 2분의 1 수준으로 상향된다.

기획예산처는 7일 이런 내용의 '지역활성화 투자 펀드 2026년 운용계획'을 발표했다.

정부세종청사에 있는 기획예산처 청사 현판. 연합뉴스

기획처는 인구 감소와 산업 기반 약화로 어려움을 겪는 지역에 투자 재원을 계속 공급하고, 민간 유치가 어려운 분야에서 공공의 마중물 역할을 강화하기 위해 올해 지역활성화 투자 펀드를 대폭 개편하기로 했다.

먼저 투자기관을 다변화해 지역 활성화 투자 기반을 강화한다. 올해 지역활성화 투자 펀드는 기존 모펀드 투자기관 3곳(정부재정·지방소멸대응기금·산업은행)에 더해 문화체육관광부(관광진흥개발기금)와 기타 공공기관 등 3개 신규 투자 기관을 추가, 참여 기관을 6곳으로 늘린다. 신규 투자기관의 총 투자 규모는 500억원 수준이다.

기획처는 지방 소멸 대응을 실효성 있게 추진하기 위해 인구 감소, 관심 지역 소재 프로젝트에 대한 투자 비율을 기존 3분의 1에서 2분의 1 수준으로 상향 조정한다. 또 신규 투자기관이 희망하는 관광 및 해양 인프라 분야의 투자 비율도 별도로 설정해 지역의 자연 및 문화 자원을 활용한 전략 투자를 확대한다. 지역의 중장기 성장 기반을 마련한다는 게 기획처 구상이다.

올해 지역활성화투자 펀드 규모는 총 2000억원으로 조성한다. 지난해 모펀드(투자 기간 2년)가 소진하지 않은 2772억원을 고려하면 올해 기준 실제 투자 여력은 총 4772억원 수준이다. 신규 투자기관 협의 등을 거쳐 오는 4월 중에 올해 모펀드가 출범할 예정이다. 이후 지역별 여건에 맞는 프로젝트 발굴과 투자도 이어지게 된다.





기획처는 "지역활성화 투자 펀드의 실질적인 성과 창출을 위해 지방 정부 대상 지원도 강화할 것"이라고 했다. 이어 "지난해 실시했던 지방정부 로드쇼, 투자기관 실무 협의 등을 강화해 지방 정부 대상으로 심화 교육 및 컨설팅을 제공하겠다"며 "운용사-투자기관-지방정부 간 만남의 장도 꾸준히 마련하는 등 펀드를 내실 있게 운영할 것"이라고 덧붙였다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

