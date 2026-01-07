교원 빨간펜, 코 건강 위한 '노즈솔루션' 건기식 출시

세 번째 건강기능식품 출시
자두맛 스틱젤리로 온가족 섭취 가능
교원 빨간펜이 건강기능식품 라인업을 확장한다고 7일 밝혔다.
교원 빨간펜이 이번에 선보이는 노즈솔루션은 재채기, 콧물 등 과민반응에 의한 코 상태 개선에 도움을 주는 건강기능식품이다. 국내 최초 코 건강 개별인정형 건강기능식품원료인 구아바잎추출물 등 복합물(BENDU381)과 단백질 및 아미노산 이용에 필요한 비타민B6를 함유했다.
BENDU381은 인체적용시험 결과 콧물, 재채기, 코 가려움 등에 유의적 개선을 보여 식품의약품안전처로부터 코 상태 개선 인정을 받은 개별인정형 원료다. 이 외에도 호흡기 면역 기능 증진에 도움을 줄 수 있는 '금불초 추출물'도 포함됐다.
해당 제품은 아이부터 어른까지 온 가족이 함께 섭취할 수 있다. 스틱형 젤리 제형으로 섭취 편의성과 휴대성을 높였으며, 달콤한 자두맛을 구현해 먹는 즐거움까지 더했다.
지금 뜨는 뉴스
교원 빨간펜은 그동안 아이들의 토털 성장 케어와 관련한 사업으로 사업 영역 다각화를 시도해 왔다. 2023년 어린이 키 성장 건강기능식품 '키클랩 HT042'을 처음 보였으며, 2024년에는 두뇌 및 눈 건강기능식품 '브레이니 아이 brain-i eye'를 출시한 바 있다.
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>