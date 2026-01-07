교원 빨간펜, 코 건강 위한 '노즈솔루션' 건기식 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세 번째 건강기능식품 출시

자두맛 스틱젤리로 온가족 섭취 가능

교원 빨간펜이 건강기능식품 라인업을 확장한다고 7일 밝혔다.

교원 빨간펜이 이번에 선보이는 노즈솔루션은 재채기, 콧물 등 과민반응에 의한 코 상태 개선에 도움을 주는 건강기능식품이다. 국내 최초 코 건강 개별인정형 건강기능식품원료인 구아바잎추출물 등 복합물(BENDU381)과 단백질 및 아미노산 이용에 필요한 비타민B6를 함유했다.

교원 빨간펜 노즈술루션. 교원

BENDU381은 인체적용시험 결과 콧물, 재채기, 코 가려움 등에 유의적 개선을 보여 식품의약품안전처로부터 코 상태 개선 인정을 받은 개별인정형 원료다. 이 외에도 호흡기 면역 기능 증진에 도움을 줄 수 있는 '금불초 추출물'도 포함됐다.

해당 제품은 아이부터 어른까지 온 가족이 함께 섭취할 수 있다. 스틱형 젤리 제형으로 섭취 편의성과 휴대성을 높였으며, 달콤한 자두맛을 구현해 먹는 즐거움까지 더했다.





교원 빨간펜은 그동안 아이들의 토털 성장 케어와 관련한 사업으로 사업 영역 다각화를 시도해 왔다. 2023년 어린이 키 성장 건강기능식품 '키클랩 HT042'을 처음 보였으며, 2024년에는 두뇌 및 눈 건강기능식품 '브레이니 아이 brain-i eye'를 출시한 바 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

