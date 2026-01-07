카카오엔터, 베리즈샵에 보이그룹 아홉 스토어 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계관 담은 공식MD 제작

아홉 베리즈샵. 카카오엔터테인먼트 제공

카카오엔터테인먼트가 9인조 보이그룹 아홉(AHOF)의 공식 MD(기획상품) 스토어를 팬 플랫폼 '베리즈' 내 '베리즈샵'에 오픈한다고 7일 밝혔다.

이번 스토어에서는 아홉의 서사와 세계관을 담은 공식 상품을 단독 판매한다. 카카오엔터가 기획과 제작을 맡았으며, 품목은 응원봉, 멤버별 열쇠고리(키링), 모자(볼캡), 포토카드 홀더 등 10여종이다.

오픈 기념 이벤트도 진행한다. 오는 12일까지 베리즈샵에서 공식 상품을 구매한 고객 중 추첨을 통해 멤버들의 친필 사인이 담긴 폴라로이드 사진을 증정한다.

베리즈는 카카오엔터가 운영하는 글로벌 K컬처 팬 플랫폼이다. 아홉 외에도 키키, 아이딧, 유어즈 등 다양한 신인 아티스트의 팬 커뮤니티와 스토어를 운영 중이다.





아홉은 스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케로 구성된 9인조 그룹이다. 지난해 7월 데뷔 앨범 '후 위 아(WHO WE ARE)'를 발매하고 일본, 필리핀 등에서 활동하고 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

