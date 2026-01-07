노루페인트, 40주년 보노보노 특별전시 협업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보노보노 세계관 이해 돕는 색 구성



노루페인트가 '40주년 보노보노 특별전 in Seoul'과 협업해 전시 공간에 팬톤페인트를 협찬하고 관람객 대상 한정판 굿즈 및 초대권 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.

노루페인트가 '40주년 보노보노 특별전 in Seoul'과 협업해 전시 공간에 팬톤페인트를 협찬한다. 노루페인트

이번 전시는 보노보노 원화를 감상하는 데 그치지 않고 색을 통해 보노보노의 세계관을 경험할 수 있도록 기획됐다. 전시 공간 전반에는 노루페인트의 팬톤페인트가 적용돼, 보노보노의 파랑, 포로리의 분홍 등 캐릭터의 성격에 맞는 컬러는 물론 스토리와 연결된 색감으로 공간을 구성했다.

벽면에는 팬톤 공식 컬러명과 넘버와 함께 보노보노 세계관에 맞게 재해석한 컬러 명칭을 병기해 관람객이 색을 보다 직관적으로 이해하고 감상할 수 있도록 했다.

전시 협업을 기념한 참여형 이벤트도 마련됐다. 관람객에게 제공되는 스탬프 리플렛으로 전시 주요 공간과 히든 'NOROO' 스탬프까지 총 5개의 미션을 완료하면 'NOROO X 보노보노 한정판 키링'을 증정한다. 키링은 하루 선착순 50명에게 제공된다.





노루페인트 관계자는 "이번 협업은 색을 통해 보노보노의 세계관과 감정을 공간으로 확장한 사례"라며 "팬톤페인트의 컬러가 전시 몰입도를 높이는 요소로 작용하길 기대한다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

