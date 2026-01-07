'경쟁률 59대 1' 서울시 공무원 합격자 181명 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7급 131명, 9급 23명 등 확정

경쟁률 59대 1을 뚫은 서울시 공무원 최종합격자 181명이 확정됐다.

서울시는 '2025년도 제2회 서울특별시 지방공무원 임용시험' 최종 합격자 181명을 7일 발표했다.

이번 시험 최종합격자는 지난해 11월1일 필기시험, 12월17일부터 3일간 실시된 면접시험을 거쳐 선발됐으며, 평균 경쟁률은 58.8대 1이다.

직급별로는 7급 131명, 9급 23명, 연구·지도사 27명이다. 직군별로는 행정직 71명, 과학기술직 83명, 연구·지도직 27명이다.

연령별로는 20대가 46.4%(84명)로 가장 많았다. 이어 30대가 33.2%(60명), 10대 12.7%(23명), 40대 이상 7.7%(14명) 순이다.

최연소 합격자는 2007년생으로 건축(기술계고) 9급 모집단위에서, 최고령 합격자는 1968년생으로 수의 7급 모집단위에서 각각 배출됐다.

장애인 및 기술계고 졸업(예정)자 구분모집에서는 전체 합격자의 14.9%인 27명이 합격했다. 장애인 구분모집(7급) 4명, 기술계고 졸업(예정)자 구분모집(9급) 23명이 최종 합격했다.





시는 올해 총 2회의 공개채용을 실시할 계획이다. 제1회 필기시험은 오는 6월20일, 2회는 10월31일에 각각 시행 예정이다. 세부 일정은 지방자치단체 인터넷 원서접수센터 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





