최병오 형지 회장, 中 CATL과 협력 논의…'로봇 신사업' 추진 탄력

CATL과 로봇·배터리 부문 협력 논의

"한·중 시니어 웨어러블 시장 육성할 것"

패션그룹형지는 방중 경제사절단 일정에서 중국 첨단 기술 기업들과 '스마트 웨어러블 로봇 사업' 협력에 대해 논의했다고 7일 밝혔다.

최병오 패션그룹형지 회장은 지난 5일 중국 베이지 조어대에서 열린 방중 경제사절단 일정에서 패션·웨어러블 로봇 기업인 중 유일하게 이재명 대통령·허리펑 부총리가 주관하는 간담회에 참석했다. 인민대회장에서 시진핑 주석이 주최한 국빈만찬에도 참석했다.

최병오 패션그룹형지 최병오 회장이 방중 경제사절단 일정 중 한중 비즈니스 포럼 자리에서 정위친 CATL 회장(왼쪽)과 리동성 TCL과기그룹 회장(오른쪽)과 어깨를 나란히 하고 있다. 패션그룹형지 제공

이 자리에서 최 회장은 전기차·ESS용 리튬이온 배터리 제조업체 CATL의 정위친 회장, TV·가전·디스플레이를 주력으로 하는 제조기업 TCL과기그룹의 리둥성 회장 등과 만나 웨어러블 로봇 사업 관련 비즈니스 방향에 대해 논의했다.

CATL과는 웨어러블 로봇의 핵심인 배터리 기술에 대해 이야기했다. 형지 측에 따르면 CATL은 형지엘리트의 워크웨어와 웨어러블 로봇 사업에 높은 관심을 보이며 향후 협력 가능성을 보여줬다.

TCL과기그룹은 최근 가정용 AI 로봇을 선보이는 등 서비스 로봇 분야에 힘을 주고 있다.





형지는 이번 경제사절단 일정 교류를 통해 고령층의 활동을 돕는 보조 기능 중심의 '스마트 의류' 개발에 박차를 가할 계획이다. 이를 통해 한·중 양국이 직면한 공통 과제인 고령화 문제를 해결할 시니어 웨어러블 시장을 육성해 인공지능(AI)과 로봇이 접목된 스마트 의류 시장을 선도하겠다는 포부다.



패션그룹형지 관계자는 "이번 방중 일정은 단순히 네트워크를 넓히는 차원을 넘어 세계 최고의 기술력을 보유한 CATL, TCL과기그룹과 웨어러블 로봇 상용화를 위한 실무적인 협력 지점을 확인했다는 데 의의가 있다"며 "로봇 가동의 핵심인 차세대 배터리 솔루션과 스마트 단말 인프라 등 형지의 인체공학적 의류 설계 기술과 결합하는 구체적인 비즈니스 모델을 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

