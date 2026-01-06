"고양이 키우면 이사가라"…인천 오피스텔 공지에 논란 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양이 사육 제한·이사 요청 공지 논란

인천 청라국제도시의 한 오피스텔이 입주민 총회 결정이라며 고양이를 포함한 일부 동물의 사육을 제한하고 고양이를 키우는 세대에는 이사를 요청하는 내용의 공지문을 게시해 논란이 일고 있다.

인천의 한 오피스텔에 게시된 '고양이 사육 금지' 공지문. 인스타그램 스레드

6일 사회관계망서비스(SNS)에 따르면 인천시 서구 청라국제도시의 한 오피스텔 관리실은 지난달 열린 입주민 총회 이후 사육 금지 동물로 고양이, 페럿, 토끼, 너구리 등을 지정했다고 공지했다.

관리실은 공지문에서 "고양이류를 키우는 세대는 인덕션 안전 커버를 반드시 씌워야 한다"며 "꼭 고양이를 키워야 하는 세대의 경우 다른 곳으로 이사할 것을 정중히 요청한다"고 안내했다.

관리실 측은 지난해 9월 고양이와 관련된 화재 사고가 발생한 점을 언급하며 입주민 안전을 위한 협조 차원이라고 설명한 것으로 전해졌다.

그러나 해당 공지가 전날 SNS에 게시되자 댓글 600여 건이 달리는 등 비판이 이어졌다. 게시글을 올린 한 입주자는 "화재 원인에 대한 구체적 설명 없이 '고양이를 키우면 이사하라'는 식으로 연결한 공지에 문제의식을 느꼈다"라며 "오피스텔 운영 전반이 이전부터 비상식적으로 이뤄지고 있다"고 주장했다.

해당 게시글을 접한 누리꾼들도 "개별 사고 책임을 특정 사육 동물 전체로 확대하는 것은 부당하다", "특정인의 부주의로 불이 나면 그 사람을 내보내는 것이냐", "개인의 자유인데 이사 요청까지 하는 것은 과도하다"는 반응이 잇따랐다.

반면 일부 누리꾼은 실제 화재 사건이 있었던 만큼 안전을 고려한 조치로 볼 수 있다는 반응을 보였다. "고양이는 인덕션 위로 올라갈 수 있어 화재 위험이 더 높다"며 "화재 예방을 위한 주의 요청으로 볼 수 있다"는 의견도 나왔다.





이에 대해 오피스텔 관계자는 "입주자 총회에서 논의돼 결정된 사안이고 공지만 한 것"이라며 "강제 조치가 아니라 입주민들의 협조를 구하는 차원"이라고 해명했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

