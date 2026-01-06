국민의힘 "2차 특검법 처리 8일 본회의 반대…강행 시 필버"

"2차 종합특검 처리 시 국민 저항 면치 못해"

"3대 특검 종료하고 추가·보강수사하면 돼"

국민의힘은 6일 오는 8일 본회의 개최를 앞두고 더불어민주당의 2차 종합특검법 처리에 반대 입장을 재차 밝혔다. 민주당이 법안 처리를 강행할 시 필리버스터(무제한토론)로 대응할 방침이다.

우원식 국회의장과 면담을 마친 송언석 국민의힘 원내대표가 6일 국회 원내대표실 앞에서 오는 8일 예정된 본회의 개최와 관련해 반대 입장을 표명하고 있다. 연합슈느 연합뉴스

AD

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 우원식 국회의장 면담 후 기자들과 만나 "우 의장이 8일 본회의를 개최하려는 이유에는 정청래 민주당 대표가 본회의에서 2차 종합 특검법 처리를 강행하겠다는 의지가 강하게 작용한 것 같다"며 "1월 8일 국회 본회의 개최를 강력하게 반대한다는 점을 의장께 분명히 말씀드렸다"고 말했다.

송 원내대표는 "이미 3대 특검 운운하며 불필요하게 과다한 예산을 지출했고, 40억에 가까운 특활비를 지출했다"며 "그렇게 오랫동안 수사했는데도 당초 목적은 전혀 달성하지 못하고 과잉으로 야당을 탄압했다는 증빙만 남겼다"고 지적했다. 이어 "회유와 압박에 의해 과잉 수사하는 바람에 무고한 공무원이 죽음에 이르는 사태까지 있었다"고 꼬집었다.

그러면서 "3대 특검은 당연히 종료하고, 남은 문제점은 경찰에서 추가로 수사하든지 보강해 수사해 처리하면 끝나는 사안"이라며 "이 시점에 2차 특검법을 위해 8일 본회의를 단독으로 강행하면 국민적 저항을 면치 못할 것"이라고 목소리를 높였다.





AD

국민의힘은 민주당이 본회의를 열고 2차 종합특검법 처리를 강행할 경우 비쟁점 법안에 대해서도 필리버스터에 나설 방침이다. 송 원내대표는 "국민 실생활에 필요한 법을 통과시켜야 함에도 지금까지 상임위나 법사위에서 제대로 된 논의 없이 법안이 일방적으로 처리되는 경우가 많았다"며 "어쩔 수 없이 함께 (필리버스터를) 논의할 수밖에 없는 상황"이라고 설명했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>