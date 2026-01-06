남양주시, 2026 새해인사회 개최…"시민과 함께 병오년 힘찬 출발"

경기 남양주시는 6일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '2026년 새해인사회 및 신년음악회'를 열고 병오년 붉은 말의 해를 시민과 함께 힘차게 출발했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 6일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '2026년 새해인사회 및 신년음악회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 행사는 시민 화합을 바탕으로 지난 성과를 돌아보고, 새해 시정 방향과 미래 비전을 함께 공유하기 위해 마련됐다. 시는 새해 첫 공식행사를 통해 시민과의 소통을 확대하고 지역 공동체의 결속을 다지는 계기를 마련했다.

현장에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 시의회, 정당, 유관기관, 단체, 후원자 등 700여 명이 참석했으며, 주 시장은 입구에서 참석자를 직접 맞이하며 환영 인사를 전했다. 행사는 식전공연 △1부 새해를 여는 음악회 △2부 떡케이크 커팅과 새해 덕담 순으로 진행됐다.

식전공연에서는 청년예술인 송한나 재즈 트리오가 배경 음악을 연주해 현장의 분위기를 더욱 따뜻하게 만들었다. 이어진 1부 음악회는 청년정책 강화 기조에 맞춰 청년 중심으로 구성됐다.

무대는 남양주시립합창단을 시작으로 △국악 △서양악 등으로 이어졌으며, 다양한 장르가 어우러져 젊고 역동적인 도시 이미지를 전달했다. 마지막 순서로는 합창·국악·서양악이 함께한 '아름다운 나라' 합동 무대로 화합의 메시지를 전했다.

남양주시가 6일 남양주체육문화센터 실내체육관에서 '2026년 새해인사회 및 신년음악회'를 개최하고 있다. 남양주시 제공

또한 자매도시, 시민, 홍보대사가 참여한 '새해 희망 영상'을 상영해 세대와 지역을 잇는 메시지를 전했으며, 2부에서는 떡케이크 커팅과 새해 덕담을 나누며 인사회를 마무리했다.





주광덕 시장은 "시민과 함께 만든 변화의 토대 위에서 '진심'을 넘어 '결실'을 맺겠다"며 상상더이상의 도약 남양주를 강조했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

