부산 기장군, 동절기 건설현장 안전 강화… 대규모 공사장 19곳 점검

중대산업재해 예방 위해 23일까지 3주간… 안전·보건 관리 실태 집중 점검

부산 기장군은 중대산업재해 예방과 동절기 건설현장 안전사고를 사전에 차단하기 위해 오는 23일까지 3주간 군 발주 대규모 건설공사 현장 19개소를 대상으로 안전·보건 관리 실태 점검을 실시한다.

이번 점검은 겨울철 기온 저하와 작업 환경 변화로 인해 건설현장의 안전사고 위험이 높아지는 시기를 맞아, 잠재적인 위험요인을 선제적으로 점검하고 중대 재해를 예방하기 위해 추진된다.

주요 점검 내용은 △건설공사 단계별 안전보건대장 작성 여부 △안전보건조정자 선임 여부 △공사 기간 단축과 공법 변경 금지 준수 여부 △산업안전보건관리비의 적정 계상 여부 △동절기 주요 위험요인(떨어짐·무너짐·중독·화재·한랭질환)에 대한 핵심 안전조치 이행 여부 등이다.

기장군은 특히 발주부서와 현장 관계자들에게 동절기 위험요인별 핵심 점검 사항 체크리스트를 제공하고, 점검 과정에서 위험요인이 발견될 경우 즉시 작업을 중지한 뒤 보완 조치를 시행하는 등 중대 사고를 사전에 차단한다는 방침이다.





정종복 군수는 "이번 안전·보건 관리 실태 점검을 통해 동절기 건설현장의 잠재적 위험요인을 꼼꼼히 살피겠다"며 "안전이 최우선이 되는 공사 환경을 조성해 군민과 근로자의 생명과 안전을 지켜나가겠다"고 말했다.

기장군청.

