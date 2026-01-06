전주 옛 대한방직 부지 개발 본격화…상반기 착공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시공자 선정·안전 승인 절차 돌입

대한방직 조감도.

전북 전주의 미래 지형을 바꿀 '옛 대한방직 부지 개발사업'이 올해 상반기 착공을 목표로 본격화된다.

6일 전주시에 따르면 시는 시공자 선정과 감리자 지정, 안전관리계획 승인 등 행정 절차를 거쳐 올 상반기 중 옛 대한방직 부지 개발사업을 본 궤도에 올릴 예정이다.

앞서 전주시는 지난해 9월 민간사업자인 ㈜자광의 주택건설사업계획을 최종 승인한 바 있다. 지난 12월에는 시와 민간사업자 간의 사업시행 협약이 체결되며 대규모 개발에 따른 사전 절차를 마무리했다.

협약에 따라 ㈜자광은 용도지역 변경에 따른 토지 가치 상승분 등을 포함해 총 3,855억원 규모의 공공기여를 이행하기로 했다. 구체적으로는 교통난 해소를 위한 홍산로 지하차도 신설, 마전교 확장 등 인프라 구축에 1,100억원이 투입된다. 나머지 1,428억원은 공사 기간 중 현금으로 분할 납부받아 장기 미집행 도시계획시설 설치에 활용된다.

문화·환경 기여도 대폭 강화된다. 민간사업자는 467억원 상당의 도로와 근린공원을 무상 귀속하고, 360억원 규모의 전주 시립미술관을 건립해 기부채납한다. 또 준공 후에도 연간 25억원 이상씩 20년 동안 교육 장려와 소외계층 돌봄 등 지역 상생 사업을 자발적으로 추진하기로 했다.

지역 경제 활성화를 위한 장치도 마련됐다. 협약에는 도급 공사와 건설 자재 등에 지역 업체 참여율을 30% 이상, 공공시설 설치 시에는 50% 이상 참여시키는 내용을 명시해 지역 건설업계에 활력을 불어넣을 전망이다.





김칠현 전주시 광역도시기반조성국장은 "전주 관광타워 복합 개발사업을 계획대로 추진해 지역 관광산업 발전과 경제 활성화를 이끌겠다"며 "공공기여 사업 역시 차질 없이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

